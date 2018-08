Nieuw format Davis Cup goedgekeurd: toernooi duurt zeven dagen en gaat door op één locatie LPB

16 augustus 2018

16u27

Bron: Belga 0 Tennis De leden van de Algemene Vergadering van de Internationale Tennisfederatie (ITF) hebben het nieuwe format voor de Davis Cup goedgekeurd. Met 71,4 procent van de leden die vóór stemden, werd de vereiste tweederdemeerderheid bereikt.

Het traditionele format van de Davis Cup, drie dagen tennis met vier enkelwedstrijden en één dubbelspel tijdens vier lange weekends doorheen het jaar, wordt zo geschiedenis. De ITF zal de Davis Cup vanaf 2019 omvormen tot een jaarlijks toernooi van zeven dagen, gespeeld door zestien tot achttien landen, dat op één enkele plaats doorgaat in november, aan het einde van het seizoen.

Sportief worden de duels ingekort tot drie onderlinge wedstrijden, twee enkelpartijen en één dubbelspel. Het systeem van drie winnende sets wordt eveneens afgeschaft en vervangen door een systeem van twee winnende sets. Doordat het toernooi op één locatie doorgaat, wordt het thuisvoordeel - dat momenteel nog erg belangrijk is in de Davis Cup - volledig weggevaagd.

Lucratieve deal

Vanuit financieel oogpunt bezit de ITF een bijzonder lucratieve deal met de investeringsgroep Kosmos. Het partnerschap wordt geschat op 2,5 miljard euro. Kosmos belooft de spelers een jaarlijkse prijzenpot van zo'n 17 miljoen euro. Voor de federaties wordt nog meer geld vrijgemaakt. De Duitse federatie stelde eerder vraagtekens bij die samenwerking. "We zijn bezorgd over de ondoorzichtigheid van de financiële beloften", klonk het. "Verder willen we het onze supporters niet ontnemen dat ze de beste spelers ter wereld aan het werk kunnen zien."

Enkele topspelers, zoals Rafael Nadal of Novak Djokovic, toonden zich pro het initiatief. Andere grote namen binnen de tenniswereld, zoals Lleyton Hewitt, Yannick Noah en onze landgenoot Steve Darcis, drukten dan weer ernstige tegenkanting uit. Roger Federer blies warm en koud. Hij liet wel al weten te vinden "dat de Davis Cup iets moest doen".