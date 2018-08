Nieuw format Davis Cup goedgekeurd: toernooi duurt zeven dagen en gaat door op één locatie, Darcis uit onvrede via Twitter LPB en MH

16 augustus 2018

16u27

Bron: Belga 3 Tennis De leden van de Algemene Vergadering van de Internationale Tennisfederatie (ITF) hebben het nieuwe format voor de Davis Cup goedgekeurd. Met 71,4 procent van de leden die vóór stemden, werd de vereiste tweederdemeerderheid bereikt.

Het traditionele format van de Davis Cup, drie dagen tennis met vier enkelwedstrijden en één dubbelspel tijdens vier lange weekends doorheen het jaar, wordt zo geschiedenis. De ITF zal de Davis Cup vanaf 2019 omvormen tot een jaarlijks toernooi van zeven dagen, gespeeld door zestien tot achttien landen, dat op één enkele plaats doorgaat in november, aan het einde van het seizoen.

Sportief worden de duels ingekort tot drie onderlinge wedstrijden, twee enkelpartijen en één dubbelspel. Het systeem van drie winnende sets wordt eveneens afgeschaft en vervangen door een systeem van twee winnende sets. Doordat het toernooi op één locatie doorgaat, wordt het thuisvoordeel - dat momenteel nog erg belangrijk is in de Davis Cup - volledig weggevaagd.

Lucratieve deal

Vanuit financieel oogpunt bezit de ITF een bijzonder lucratieve deal met de investeringsgroep Kosmos. Het partnerschap wordt geschat op 2,5 miljard euro. Kosmos belooft de spelers een jaarlijkse prijzenpot van zo'n 17 miljoen euro. Voor de federaties wordt nog meer geld vrijgemaakt. De Duitse federatie stelde eerder vraagtekens bij die samenwerking. "We zijn bezorgd over de ondoorzichtigheid van de financiële beloften", klonk het. "Verder willen we het onze supporters niet ontnemen dat ze de beste spelers ter wereld aan het werk kunnen zien."

Enkele topspelers, zoals Rafael Nadal of Novak Djokovic, toonden zich pro het initiatief. Andere grote namen binnen de tenniswereld, zoals Lleyton Hewitt, Yannick Noah en onze landgenoot Steve Darcis, drukten dan weer ernstige tegenkanting uit. Roger Federer blies warm en koud. Hij liet wel al weten te vinden "dat de Davis Cup iets moest doen". (lees hieronder verder)

De eerste finalefase van de vernieuwde editie staat van 18 tot 24 november 2019 op het menu op eenzelfde locatie. Dat zal het Franse Lille of de Spaanse hoofdstad Madrid worden. De ITF hakt de volgende weken de knoop door. De vier halvefinalisten van de huidige editie (Kroatië, Frankrijk, Spanje en de VS) zijn al zeker van een ticket voor de finalefase. Hierbij komen nog twaalf landen die zich moeten plaatsen via een voorronde. Twee landen vervolledigen op uitnodiging het deelnemersveld.

De achttien landen zullen in zes groepen van drie verdeeld worden. Die wedstrijden zullen van maandag tot donderdag plaatsvinden. De zes poulewinnaars plaatsen zich samen met de twee beste tweedes voor de kwartfinales van vrijdag. De halve finales volgen zaterdag, de finale zondag. De twee slechtste derdes zakken naar Groep I.

België sneuvelde in de huidige jaargang in de kwartfinales tegen de VS. Ons land zal volgend jaar reekshoofd zijn voor de laatste kwalificatieronde, op 1 en 2 februari. David Goffin en co ontlopen op die manier Duitsland, Italië, Kazachstan en de acht winnaars van de barrages van dit jaar.

David Haggerty: "Deze beslissing garandeert de duurzaamheid"

De Amerikaan David Haggerty, voorzitter van de Internationale Tennisfederatie (ITF), reageerde zeer verheugd op het vernieuwde format van de Davis Cup. "Deze beslissing garandeert de duurzaamheid van het toernooi. Door voor deze verandering te stemmen hebben we de weg opengesteld voor het allerhoogste potentieel. Deze nieuwe formule zal voor een waar tennisfestival zorgen. Een attractief spektakel voor spelers, fans, sponsors en media", aldus Haggerty.

Deze deal van 25 jaar met investeringsgroep Kosmos - waar onder andere Barcelona-voetballer Gerard Piqué deel van uitmaakt - brengt de ITF zo'n 2,5 miljard euro in het laadje. Geld dat de tenniswereld volgens Haggerty alleen maar goed zal doen. "Dat geld zal de ontwikkeling van het tennis over de hele wereld stimuleren. Met deze historische beslissing willen we goed tennis garanderen voor de komende generaties", sprak Haggerty.

Naast lovende woorden is er ook heel veel kritiek over het feit dat er geraakt wordt aan een van de oudste en meest legendarische sportcompetities ter wereld. "118 jaar sportgeschiedenis van tafel geveegd voor het geld", twitterde Belgisch tennisser Steve Darcis. De Australische tennisbond sprak ook al haar teleurstelling uit over "deze radicale verandering, die door het ontnemen van de thuis- en uitwedstrijden een uniek aspect uit het tennis wegneemt."

118 années d histoire @DavisCup balayées grâce à quelques billets !!! #triste#moneymoneymoney#vivelesport! steve darcis(@ stevedarcishark) link