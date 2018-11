Niet ‘Man’, maar wel degelijk ‘Vrouw van het Jaar’: cover van befaamd magazine met Serena Williams beroert Hans Op de Beeck

13 november 2018

18u36

Bron: GQ Magazine 1 Tennis Serena Williams (37) is door het vermaarde Amerikaanse lifestyleblad GQ tot ‘Vrouw van het Jaar’ verkozen. De tennislegende prijkt ook op één van de vier decembercovers van dat specifieke magazine en dat gaat gepaard met de nodige controverse op de sociale media, waar ze zich afvragen waarom man is doorstreept en vrouw tussen dubbele aanhalingstekens is gezet.

Net als de titel springt ook de outfit van de jongste Williams-zus, ‘The Champion’ genoemd door het maandblad, in het oog. Een zwart gympak, inclusief insnijding, met lange mouwen en hoge kraag. Maar vooral de "Woman” tussen aanhalingstekens zorgt voor onbegrip op de sociale media. In een reactie via Twitter stelt Mick Rouse, research manager van GQ, dat de “womam” handgeschreven is door designer Virgil Abloh, die van de dubbele aanhalingstekens recent zijn handelsmerk heeft gemaakt. Eerder werkte Abloh al samen met Serena en Nike. Zo stond er op haar recente US Open-outfit “Serena” op haar tennisschoenen en “Logo” op haar opvallende kleedje dat veel weg had van een tutu.

In een open brief aan de populaire Amerikaanse sociale nieuwswebsite reddit, vertelde Williams vorig jaar openhartig over de strijd die ze voert omwille van haar gespierde uiterlijk. “Ik word dikwijls een man genoemd omdat ik er naar buiten toe heel sterk uitzie... Ik zou zogezegd niet in het vrouwentennis thuishoren maar bij de mannen moeten meespelen, omdat ik sterker lijk dan vele andere vrouwen. Nee, ik werk gewoon hard en ben geboren met dit ‘baddass’ (vrij vertaald: stoere, nvdr) lichaam waarop ik fier ben.”

Serena Williams heeft er alvast een bewogen 2018 opzitten. In januari vertelde ze aan Vogue dat ze bijna het leven had gelaten bij de geboorte van haar dochter Alexis Olympia vorig jaar, waarna ze in het voorjaar haar comeback maakte op de court en de finales haalde van zowel Wimbledon als de US Open. In Londen verloor ze in haar zoektocht naar haar 24ste grandslamzege, een evenaring van het absolute record, van Angelique Kerber, in New York was er die fel besproken nederlaag tegen Osaka toen ze de umpire uitschold voor dief.

Tot mannen van het jaar verkoos GQ acteurs Michael B Jordan, Henry Golding en Jonah Hill. Sinds 2003 verkiest QG ook een vrouw naast een ‘Man van het Jaar’.

Announcing GQ's Men (and Woman) of the Year 2018: @michaelb4jordan, @henrygolding, @jonahhill, and @serenawilliams (featuring handwriting by @virgilabloh) https://t.co/EpG3lKCJ3r #GQMOTY pic.twitter.com/6MgczSxSpq GQ Magazine(@ GQMagazine) link