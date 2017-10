Nick Kyrgios zet met heupblessure punt achter seizoen 23u43 0 BELGA Tennis Nick Kyrgios (ATP-20), die gisteren in Antwerpen met 6-7 (3/7), 6-3 en 6-3 uitgeschakeld werd door Ruben Bemelmans (ATP-98) in de tweede ronde van het European Open, zet een punt achter zijn seizoen. De 22-jarige Australiër kampt met een heupblessure.

"Helaas moet ik mijn seizoen beëindigen door de heupblessure die ik in juni op het Queens-toernooi opliep", schrijft Kyrgios op Twitter. "Ik moet nu tijd nemen om te herstellen en mij zo optimaal mogelijk voorbereiden op het Australische luik begin volgend seizoen."



Kyrgios kan moeilijk tevreden zijn over zijn seizoen. "Dit jaar heeft niet de verhoopte resultaten gebracht, vooral in de grandslams, maar er waren ook positieve zaken." In Peking en Cincinnati speelde hij twee ATP-finales. "Het is geen geheim dat ik naast de court enkele trieste momenten kende, die bijdroegen aan de ontgoocheling doorheen het jaar." De "bad boy" kreeg onder meer een boete van 8.500 euro voor onsportief gedrag.



Eerder op de dag deelde de Tsjech Tomas Berdych (ATP-18) al mee dat hij dit seizoen niet meer in actie zal komen. Ook de Serviër Novak Djokovic (ATP-7), de Zwitser Stan Wawrinka (ATP-9), de Japanner Kei Nishikori (ATP-15) en de Canadees Milos Raonic (ATP-12) hielden het seizoen al voor bekeken. De Schot Andy Murray (ATP-3), die sinds Wimbledon nier meer speelde, zal zijn comeback ook wellicht pas in 2018 maken.



Net als Berdych had Kyrgios nog een kleine kans om zich te plaatsen voor de ATP World Tour Finals, die volgende maand in Londen plaatsvinden. Voorlopig zijn alleen de Spanjaard Rafael Nadal (ATP-1), de Zwitser Roger Federer (ATP-2), de Duitser Alexander Zverev (ATP-5) en de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-6) zeker van hun plaats op het toernooi met de beste acht spelers van het seizoen. De Kroaat Marin Cilic (ATP-4), de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP-8), David Goffin (ATP-10) en de Spanjaard Pablo Carrena Busta (ATP-11) liggen in pole-positie om de resterende tickets te bemachtigen.



BELGA