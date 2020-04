Nét niet voor David Goffin: titel virtueel tennistoernooi Madrid gaat na spannende finale naar Andy Murray Redactie

30 april 2020

21u09

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP-10) is er net niet in geslaagd het virtueel tennistoernooi van Madrid te winnen. In de finale werd de 29-jarige Luikenaar op de Playstation 4 nipt geklopt door de Schot Andy Murray (ATP-129).

Eerder op de dag plaatste Goffin (ATP-10) zich voor de finale door de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-6) met 7-6 (8/6) te verslaan. Murray moest in de halve finales niet aan de bak. Zijn tegenstander, de Argentijn Diego Schwartzmann (ATP-13), had internetproblemen en gaf Murray een vrijgeleide naar de finale. In een spannende laatste wedstrijd moest Goffin met 7-6 (7/5) nipt de duimen leggen voor de drievoudig grandslamwinnaar uit Schotland.

Your 2020 @MutuaMadridOpen Virtual Pro Champion: @andy_murray! 🏆pic.twitter.com/vsCmwdoYol ATP Tour(@ atptour) link

Bij de vrouwen won de Nederlandse Kiki Bertens (WTA-7) het toernooi door de Française Fiona Ferro (WTA-53) met 6-1 te verslaan. Bertens “verlengde” zo haar titel. Ook in de echte wereld won ze vorig jaar het graveltoernooi in de Spaanse hoofdstad. Murray staat twee keer op de erelijst van het Masters 1.000. Hij won het toernooi in 2008 en 2015 en was in 2016 runner-up.

Met het virtuele toernooi zamelden de toppers geld in voor tennissers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden komen. Winnaars Murray en Bertens mogen allebei 150.000 euro verdelen. Daarnaast schenkt de organisatie nog eens 50.000 euro. Het echte tennis ligt nog minstens tot 13 juli stil.

