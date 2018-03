Navratilova pikt loonverdeling bij BBC niet: "McEnroe verdient tien keer meer dan ik voor vergelijkbaar werk" MDB

19 maart 2018

09u25

Bron: BBC Panorama 2 Tennis Martina Navratilova heeft de kat de bel aangebonden. In het programma Panorama (dat vanavond op de BBC wordt uitgezonden) vertelt de voormalige tennisster dat haar collega bij de BBC John McEnroe "tien keer meer verdient" dan zij.

De twee ex-tennissers geven deskundig commentaar voor de Britse omroep, maar de lonen liggen wel bijzonder ver uit elkaar. Volgens Navratilova verdient zij 15.000 pond, zo'n 17.000 euro. Een bedrag dat in het niets verdwijnt tegenover de 150.000 pond (zo'n 170.000 euro) van John McEnroe. "Om dit soort cijfers tot op de laatste cent te vergelijken is moeilijk, maar ik kan wel zeggen dat het een schok was toen ik hoorde dat John McEnroe 150.000 pond krijgt voor zijn analyses op Wimbledon. Voor vergelijkbaar werk krijgt McEnroe dus tien keer zoveel als ik." (Hier kan u de preview bekijken.)

"Je gaat me niet zeggen dat hij tien keer zo hard werkt of in 10 keer meer programma's opdaagt dan ik. Het is shockerend. Ik heb nog aan de BBC gevraagd of ze vrouwen en mannen gelijk vergoeden en ze vertelden me dat dat het geval is. Nu wil ik niet specifiek de BBC met de vinger wijzen, want waarschijnlijk is het ook schering en inslag bij andere zenders. Toch verwacht je van een openbare omroep meer."