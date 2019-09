Navratilova: "Kim Clijsters heeft nog vier mooie jaren voor zich" LPB

13 september 2019

23u04

Bron: Belga 1 Tennis Martina Navratilova, die tot haar 49ste doorging met proftennis, kan een woordje meespreken over het beoefenen van toptennis op leeftijd. De Amerikaanse ziet Kim Clijsters, die gisteren haar comeback aankondigde, nog meerdere jaren meedraaien aan de top.

“Het wordt niet makkelijker als je al zo lang niet meer gespeeld hebt”, zegt Navratilova in de New York Times. “De sleutel wordt haar beweging op het terrein. Dat was haar grote sterkte. De slagen zullen er nog altijd zijn, ze weet hoe ze moet tennissen. Ik sta helemaal achter haar.”

Navratilova maakte zelf ook een comeback, op haar 45ste nota bete, en won nadien nog twee grandslams in het gemengd dubbel. Ze gelooft dan ook dat er mogelijkheden liggen voor Clijsters. “Als Kim bereid is om alle opofferingen te doen die nodig zijn, heeft ze zonder twijfel nog vier mooie jaren voor zich zonder dat ze daarin achteruit zal gaan. Haar succes zal ik niet afmaken aan het feit of ze de top 100, 50 of 20 haalt, maar wel of ze graag doet wat ze doet.”