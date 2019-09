Naomi Osaka maakt favorietenrol waar in Osaka Redactie

22 september 2019

09u26

Bron: Belga 0 Tennis Naomi Osaka (WTA 4) heeft het WTA-toernooi in het Japanse Osaka (hard/823.000 dollar) op haar naam geschreven.In de finale versloeg het eerste reekshoofd voor eigen volk de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 41) in twee korte sets. Het werd 6-2 en 6-3 na 1 uur en 9 minuten tennis.

De 21-jarige Osaka had in de halve finales Elise Mertens (WTA 24) uitgeschakeld. Ze veroverde zondag haar vierde WTA-titel, de tweede dit jaar na de Australian Open in januari.

Op de erelijst van het Toray Pan Pacific Open volgt Osaka de Tsjechische Karolina Pliskova op. Die haalde het vorig jaar in de finale, toen het toernooi nog in Tokio werd gespeeld, van Osaka. De 28-jarige Pavlyuchenkova blijft steken op twaalf titels. Dit jaar staat de teller nog op nul.