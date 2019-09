Naomi Osaka breekt alweer met coach LPB

12 september 2019

23u31

Bron: anp 0

Naomi Osaka gaat alweer op zoek naar een nieuwe coach. De Japanse tennisster heeft haar samenwerking met Jermaine Jenkins beëindigd, meldt ze op Twitter. “Ik ben dankbaar voor de tijd die we samen hebben doorgebracht en de dingen die ik heb geleerd zowel op als naast de baan”, schrijft de tweevoudig grandslamwinnares. “Maar ik voel dat het tijd is voor een verandering.”

Osaka won vorig jaar de US Open en dit jaar de Australian Open. Kort daarna nam ze afscheid van de Duitser Sascha Bajin, die haar acht jaar had bijgestaan. Op de US Open ging de Japanse er in de vierde ronde uit. Osaka maakt over anderhalve week haar rentree op de baan bij het toernooi van Wuhan. Ze heeft een wildcard gekregen voor het toernooi in China.