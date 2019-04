Nadal zet Dimitrov opzij in Monte Carlo - Djokovic verliest weinig tijd in achtste finale - Fognini verrast Zverev Redactie

18 april 2019

19u12

Bron: Belga 1 Tennis Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het Masters 1.000 toernooi in Monte Carlo (5.207.405 euro). De Spanjaard haalde het in de derde ronde met 6-4 en 6-1 van de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 28).

Vorig jaar stonden de twee ook tegenover elkaar op het Monegaskische gravel. Ook toen, in de halve finale, won Nadal met 6-4 en 6-1. Nadals volgende opponent wordt de Argentijn Guido Pella (ATP 35). Die vloerde de Italiaan Marco Cecchinato (ATP 16) met 6-4, 4-6 en 6-4.

De 32-jarige Nadal won het prestigieuze graveltoernooi de voorbije drie jaar. Met ook nog acht opeenvolgende zeges tussen 2005 en 2012 staat zijn teller in Monte Carlo op elf.

Djokovic verliest weinig tijd in achtste finale in Monte Carlo

Ook Novak Djokovic (ATP 1) heeft zich vlot geplaatst voor de kwartfinales van het Masters 1.000 toernooi in Monte Carlo (5.207.405 euro). De Serviër, het eerste reekshoofd, was in de derde ronde veel te sterk voor de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 65). Het werd 6-3 en 6-0 na 1 uur en 8 minuten.

Zijn tegenstander in de kwartfinale wordt de Rus Daniil Medvedev (ATP 14). Die haalde het met 6-2, 1-6 en 6-4 van de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 8). De 31-jarige Djokovic won de titel op het gravel in Monaco al twee keer, in 2013 en 2015. Vorig jaar ging hij er in de achtste finales uit tegen Dominic Thiem.

Fognini kegelt Zverev uit toernooi

De Italiaan Fabio Fognini (ATP 18) heeft voor een verrassing gezorgd op het Masters 1.000 toernooi in Monte Carlo (gravel/5.207.405 euro). Hij haalde het in de achtste finales met 7-6 (8/6) en 6-1 van de Duitser Alexander Zverev, het nummer drie van de wereld.

Vrijdag treft Fognini ofwel de Kroaat Borna Coric (ATP 13) ofwel de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 49) voor een plaats in de halve finales. Die fase van het toernooi bereikte de Italiaan al eens in 2013.

Zverev, eind vorig jaar winnaar van de Masters en halvefinalist in Monte Carlo, heeft het niet onder de markt in 2019. Hij wist zich tot nog toe voor slechts één finale te plaatsen. In Acapulco verloor hij in de eindstrijd van Nick Kyrgios.