Nadal wint opnieuw in Acapulco, Zverev laat zich verrassen door kwalificatiespeler

27 februari 2020

08u29

Bron: Belga 0 Tennis Alexander Zverev moet verrassend vroeg inpakken op het ATP-toernooi in Acapulco (hard/1.845.265 dollar). De Duitser, nummer 7 van de wereld, ging in de tweede ronde verrassend onderuit tegen qualifier Tommy Paul (ATP 66).

De Amerikaan haalde het met 6-3 en 6-4. Zverev was het tweede reekshoofd in Acapulco, waar hij vorig jaar nog de finale haalde. Tommy Paul neemt het in de kwartfinales op tegen zijn landgenoot John Isner (ATP 20). Die wipte een andere Amerikaan, qualifier Marcos Giron (ATP 115), met 6-3 en 7-6 (7/4).

Eerste reekshoofd Rafael Nadal (ATP 2) plaatste zich ten koste van de Serviër Miomir Kecmanovic (ATP 50) voor de laatste acht. De Spanjaard won met 6-2 en 7-5. Zijn volgende opponent wordt de Zuid-Koreaan Soonwoo Kwon (ATP 76). Die schakelde de Serviër Dusan Lajovic (ATP 24) uit met 7-6 (7/2) en 6-0.

Nadal kan opnieuw nummer 1 van de wereld worden als hij de titel pakt in Acapulco en Novak Djokovic in Dubai voor de halve finales wordt uitgeschakeld.

