Nadal weer een klasse apart: Spaanse nummer één boekt met elfde eindzege in Monte Carlo indrukwekkend record

22 april 2018

16u28

De Spaanse nummer één van de wereld, Rafael Nadal, heeft voor de elfde keer het Masters 1.000-toernooi in Monte Carlo (gravel/4.872.105 dollar) op zijn naam geschreven. Nadal klopte in de finale de Japanner Kei Nishikori (ATP 36) na één uur en 34 minuten in twee sets (6-3 en 6-2). Het is zijn eerste toernooizege van het jaar.

Monte Carlo is Nadal duidelijk op het lijf geschreven. De Spanjaard won er voor een elfde keer in twaalf finales. Voor Nishikori was het zijn eerste finale in het prinsdom. Nadal was op zijn geliefde ondergrond in Monaco weer een klasse apart. Op weg naar de finale kwam hij geen moment in de problemen en stond hij niet één set af. Ook Nishikori kwam in de eindstrijd op alle fronten tekort.

Het is voor Nadal de 31ste eindzege in een Masters 1.000-toernooi, een record. De Spanjaard passeert daarmee Novak Djokovic, die 30 toernooizeges op zijn naam heeft staan. Nadal behoudt door zijn zege in Monaco ook zijn eerste plaats op de ATP-ranking. De gravelspecialist moest het toernooi van Monte Carlo winnen, anders was Roger Federer hem voorbijgestoken.