Nadal verovert 75ste ATP-titel - Bruguera nieuwe Davis Cup-kapitein van Spanje

Nadal verovert 75ste titel na demonstratie tegen Kyrgios

Rafael Nadal (ATP 1) heeft het ATP-toernooi in de Chinese hoofdstad Peking (hard/3.028.080 dollar) op zijn naam geschreven.



De 31-jarige Spanjaard ondervond in de finale maar weinig moeite met de Australiër Nick Kyrgios (ATP 19). De setstanden waren 6-2 en 6-1. De partij duurde amper anderhalf uur.



Voor Nadal is het zijn zesde eindzege van het seizoen, zijn 75ste uit zijn carrière. De Spanjaard, die eerder dit jaar ook de US Open en Roland-Garros won, staat dus nog wat steviger aan kop van de ATP-ranking.

Bruguera nieuwe Davis Cup-kapitein van Spanje

Sergi Bruguera is aangesteld als nieuwe Davis Cup-kapitein van Spanje. Dat heeft de Spaanse tennisbond (RFET) vandaag bekendgemaakt.

De 46-jarige Bruguera vervangt Conchita Martinez, die aan het hoofd stond van zowel de mannen- als vrouwenploeg en eind september op straat werd gezet. Anabel Medina neemt de leiding van het Fed Cup-team over.



Bruguera won in zijn carrière tweemaal Roland-Garros en veroverde op de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta de zilveren medaille. Het duel in de eerste ronde tegen Groot-Brittannië volgend jaar in februari vormt het Davis Cup-debuut voor Bruguera.

Française Caroline Garcia pakt in Peking zesde WTA-titel

Caroline Garcia (WTA 15) heeft het WTA-toernooi van Peking (hard/6.381.679 dollar) op haar naam geschreven. De 23-jarige Française klopte in de finale de Roemeense Simona Halep (WTA 2) in 6-3 en 7-6 (7/3). De partij duurde een uur en 55 minuten. Het is voor Garcia de zesde WTA-titel uit haar carrière, de tweede dit jaar na winst op het toernooi in Wuhan.



Halep kan zich wel troosten met het feit dat ze op de volgende WTA-ranking de hoogste positie zal innemen. De Roemeense, die er als eerste van haar land in lukt, vormt al de vijfde nummer één van het jaar. Eerder in 2017 stonden ook Angelique Kerber, Serena Williams, Karolina Pliskova en Garbine Muguruza op de eerste plek.