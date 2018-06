Nadal strijkt vol vertrouwen neer op Wimbledon: "Ik voel me goed" - Federer verliest zowaar een van zijn vele records Redactie

30 juni 2018

18u11

Bron: Belga 0 Tennis Rafael Nadal vat Wimbledon aan nadat hij deze week Roger Federer onttroonde als nummer één van de wereld. De Zwitser verloor de finale van het tennistoernooi van Halle.

Nadal strijkt vol zelfvertrouwen neer in Londen voor zijn 13de Wimbledondeelname, een grandslam die de Spanjaard in 2008 en 2010 op zijn naam schreef. "Ik voel me goed. Het is een speciaal toernooi, ik ben hier altijd graag geweest. Je komt hier aan zonder echt te weten hoe je je voelt. Je moet je vertrouwen vinden tijdens het toernooi en tijdens de trainingen de week ervoor. Als ik aankom in Roland Garros weet ik hoe ik ervoor sta, hier is dat minder het geval", verklaart Nadal op de site van de ATP.

De nieuwe nummer één van de wereld heeft sinds zijn 11de titel op Roland Garros geen officiële match meer gespeeld. Hij gaf verstek voor Queen's en betreedt dus het Londense gras zonder er één wedstrijd op gespeeld te hebben dit seizoen. "Forfait geven voor Queen's heeft me niet geholpen, maar ik heb er niet gespeeld omdat ik al zoveel op gravel gestaan had. Ik ben geen twintig meer, ik moet soms beslissingen nemen op basis van mijn speelschema. Mijn lichaam moet de tijd krijgen om te rusten en moet zich aanpassen aan het gras."

Federer verliest record

Roger Federer zal weldra een van zijn vele records verliezen. De Zwitser, die onder meer het meeste aantal grandslamzeges (20) op zijn naam heeft staan, had ook het record van meeste opeenvolgende deelnames aan grandslamtoernooien in handen.

Dat verliest hij op Wimbledon aan de Spanjaard Feliciano Lopez (ATP 70).

Federer (ATP 2) nam tussen januari 2000 en januari 2016 aan 65 grandslams op rij deel (17 keer de Australian Open, 16 keer Roland Garros, 16 keer Wimbledon en 16 keer de US Open). In 2016 kwam hieraan een einde toen hij niet wilde aantreden op Roland Garros.

Lopez, net als Federer 36 jaar oud, speelt in Londen zijn 66ste grandslam op rij. Zijn serie begon in 2002 met Roland Garros. Lopez en Federer namen het al dertien keer tegen mekaar op, waarvan viermaal op een grandslam. De Zwitserse topper won elk onderling duel.

Zwitserse Bacsinszky sukkelt met kuitblessure

Timea Bacsinszky zal niet deelnemen aan Wimbledon. Dat hebben de organisatoren laten weten. De 29-jarige Zwitserse, in het verleden nummer 9 van de wereld maar nu teruggezakt tot plaats 312, sukkelt al een poos met een kuitblessure.

Bacsinszky werkte dit seizoen nog maar vier partijen af, die ze elk verloor. Zij zal op het Londense gras vervangen worden door de Colombiaanse Mariana Duque-Marino (WTA 97), die het in de eerste ronde opneemt tegen de Amerikaanse Alison Riske (WTA 58).

Wozniacki steekt eindzege op zak in Eastbourne

Caroline Wozniacki (WTA 2) heeft het WTA-toernooi in het Engelse Eastbourne (gras/852.564 dollar) op haar naam geschreven. De Deense klopte in de eindstrijd de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 45) in twee sets: 7-5 en 7-6 (7/5). De wedstrijd duurde een uur en 59 minuten.

Wozniacki was vorig jaar verliezend finaliste in Eastbourne tegen Pliskova en won het toernooi in 2009. De 27-jarige Deense won eind januari de Australian Open (haar eerste grandslam) en pakt in Eastbourne haar tweede titel dit seizoen, de 29ste uit haar carrière.

Sabalenka, 20, speelde haar tweede finale van het jaar. Half april verloor ze de eindstrijd in Lugano van Elise Mertens. Ze telt een titel op haar erelijst, het WTA 125.000 dollar-toernooi van Mumbai 2017.

Damir Dzumhur klopt Adrian Mannarino in finale

De Bosniër Damir Dzumhur (ATP 30) heeft de eindzege op het ATP-toernooi in het Turkse Antalya (gras/426.145 euro) op zijn naam geschreven. In de finale klopte het tweede reekshoofd de Fransman Adrian Mannarino, het eerste reekshoofd, in drie sets (6-1, 1-6 en 6-1).

Het is voor de 26-jarige Dzumhur de derde ATP-titel in zijn carrière. Vorig jaar stak hij ook al de toernooien in Moskou en Sint-Petersburg op zak. De 30-jarige Mannarino verloor zijn vijfde finale op rij. Vorig jaar was hij ook al verliezend finalist in Antalya. In Tokio vorig jaar moest hij de duimen leggen voor David Goffin.

Mischa Zverev verovert eerste ATP-titel

De Duitser Mischa Zverev (ATP 67) heeft de eindzege op het ATP-toernooi in Eastbourne (gras/661.085 euro) op zijn naam geschreven. Mischa, de oudere broer van Alexander (ATP 3), versloeg in de finale de Slovaak Lukas Lacko (ATP 94) na één uur en 39 minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-4).

Het is de eerste ATP-titel voor de 30-jarige Zverev. Eerder verloor hij wel al de finales in Metz (2010) en Genève (2017). De eveneens 30-jarige Lacko verliest zijn tweede ATP-finale op rij. Hij moest eerder in 2012 het onderspit delven in Zagreb.