Nadal stoomde met uniek hebbedingetje van ruim 600.000 euro naar elfde Roland Garros-triomf GVS

11 juni 2018

13u13 3 Tennis Roland Garros was een speeltuin voor Rafael Nadal, maar niet enkel zijn dominantie sprong in het oog. De gravelkoning speelde zijn finale tegen Dominic Thiem immers met een peperduur speeltje rond de pols. Er zijn slechts vijftig exemplaren van gemaakt. Waarde: 610.000 euro.

En of de horloge opviel. Het Zwitserse luxemerk Richard Mille produceerde slechts vijftig stuks van het gadget en bracht het product twee weken geleden bij de start van Roland Garros op de markt. Vanzelfsprekend is de Spaanse gravelkoning dan ook de ideale ambassadeur om het goedje te promoten.

Het uurwerk is bestand tegen extreme schokken, zo overleeft het een val van liefst vijftien meter. Ook opvallend: de rode en gele kleur - een eerbetoon aan zijn thuisland. Het prijskaartje bedraagt 610.000 euro, dus kan het hebbedingetje best ook comfortabel rond de pols zitten. "In het begin voelde het niet zo prettig", aldus de elfvoudige triomfator van de Grand Slam in Parijs. "Maar nu voelt het alsof ik niets draag. Het maakt eigenlijk deel uit van mijn huid."

Ook vorig jaar droeg Nadal een exclusief uurwerkje. Wie dat exemplaar aan zijn collectie wilde toevoegen moest 700.000 euro op tafel leggen.

