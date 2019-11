Nadal staat weer op nummer 1, Goffin stijgt naar plaats 11 Redactie

04 november 2019

10u02

Bron: Belga 0 Tennis Het Masters 1.000-toernooi van Parijs zorgt voor heel wat verschuivingen op de nieuwe wereldranglijst in het mannentennis. Rafael Nadal neemt de eerste plaats over van Novak Djokovic, terwijl David Goffin drie posities stijgt naar nummer 11.

Djokovic won zondag voor de vijfde keer de titel in Parijs maar had heel wat punten te verdedigen omdat de Serviër er ook vorig jaar de finale haalde. Nadal was er in 2018 niet bij door een buikspierblessure maar bereikte dit jaar wel de halve finales. Daarvoor moest hij overigens forfait geven vanwege een nieuwe buikspierblessure. Op de komende Masters kan Djokovic opnieuw over de Spanjaard wippen.

Voor de 33-jarige Nadal is het precies twaalf maanden geleden dat hij nog eens de ATP-ranking aanvoerde. Hij begint aan zijn 197ste week als nummer 1. Daarmee staat hij zesde op de ranglijst aller tijden. Roger Federer, die maandag zijn derde plaats behoudt, heeft het record vast met 310 weken, voor Pete Sampras (286 weken) en Novak Djokovic (275 weken).

David Goffin klimt drie plaatsen en klopt als nummer 11 opnieuw aan de poort van de top tien. De Luikenaar ging er in Parijs nochtans uit na zijn eerste wedstrijd (in de tweede ronde tegen Grigor Dimitrov), maar sprokkelt toch wat punten omdat hij vorig jaar het seizoenseinde miste door een elleboogblessure.

De stijger van de week is de 20-jarige Canadees Denis Shapovalov. Dankzij zijn finaleplaats in de Franse hoofdstad klimt hij van 28 naar 15. Ook halvefinalist Dimitrov, van 27 naar 20, maakt een mooie sprong.

Steve Darcis mag zich in de laatste maanden van zijn carrière opnieuw de Belgische nummer twee noemen. 'Shark' haalde afgelopen weekend de finale op het Challengertoernooi in het Duitse Eckental. Hij wordt daarvoor beloond met 24 plaatsen winst. Als nummer 157 van de wereld staat de Luikenaar net voor Kimmer Coppejans. Ruben Bemelmans moet 39 plaatsen verlies slikken en zakt naar de 256e positie.