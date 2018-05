Nadal raast verder op zijn gravel en verbetert 34-jaar oud record van niemand minder dan McEnroe MDB

10 mei 2018

23u54

Bron: ANP 1 Tennis Rafael Nadal is erin geslaagd om een record dat al 34 jaar op de tabellen stond, te verbeteren. De Spaanse tennisser stak vandaag in zijn Spanje de Amerikaanse legende John McEnroe voorbij. Op zijn favoriete ondergrond, het gravel, won de huidige nummer één van de wereld vijftig gewonnen sets op rij, één meer dan de 49 die McEnroe in 1984 haalde.

Wel een verschil: McEnroe leverde die prestatie op tapijt. De Spanjaard vestigde zijn record in Madrid in zijn partij tegen de Argentijn Diego Schwartzman. Hij won met 6-3 6-4 en drong met zijn zege door naar de kwartfinales. Het was zijn 21e achtereenvolgende overwinning op gravel.

Nadal is vooralsnog onverslaanbaar op gravel. Hij won dit jaar voor de elfde keer het toernooi van Monaco en daarna ook voor de elfde keer in Barcelona. Het toernooi in Madrid kan hij voor de zesde keer winnen. De linkshandige Spanjaard lijkt dus meer dan klaar voor Roland Garros, dat op 21 mei van start gaat.