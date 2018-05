Nadal opnieuw nummer één na achtste zege in Italiaanse hoofdstad - Raonic geeft verstek voor Roland Garros DMM

20 mei 2018

20u36

Rafael Nadal (ATP-2) heeft voor de achtste keer in zijn carrière het Masters 1.000-toernooi van Rome gewonnen. In de finale maakte de 31-jarige Spanjaard een einde aan de zegereeks van de tien jaar jongere Duitser Alexander Zverev (ATP-3), de jongste weken winnaar in München en Madrid. Na 2 uur en 9 minuten trok Nadal met 6-1, 1-6 en 6-3 aan het langste eind. De zege brengt Nadal morgen weer op kop van de wereldranglijst.

Zverev dacht na verlies van de eerste set een antwoord te hebben gevonden op het powertennis van Nadal. De Duitser had in de beslissende set een voorsprong van 1-3 toen het begon te regenen in Rome. De bui kwam als een geschenk uit de hemel voor Nadal, die totaal niet in de wedstrijd zat.

Na een korte onderbreking won Nadal zijn servicegame, om vervolgens weer de kleedkamer op te zoeken toen het opnieuw ging regenen. Na een klein uur verschenen de tennissers weer op de baan en verloor Nadal geen game meer.

In zijn 114e finale boekte Nadal een 78e ATP-titel en de derde dit seizoen, na de graveltoernooien van Monte-Carlo en Barcelona. Op de gemalen baksteen in Rome plaatste hij zijn naam eerder op de erelijst in 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012 en 2013.

Milos Raonic geeft forfait met knieblessure

De Canadees Milos Raonic, voormalig nummer 3 van de wereld, maar nu teruggevallen naar plaats 22, geeft forfait voor Roland-Garros. Hij sukkelt met een knieblessure, zo liet hij weten op Twitter.

"Het is met pijn in het hart dat ik afzeg voor Roland-Garros", schrijft Raonic op Twitter. "Ik heb er al hele mooie momenten beleefd, maar nu moet er hard gewerkt worden, zodat ik in de beste vorm kan terugkeren." Raonic haalde in 2016 de finale op Wimbledon, en hoopt tijdens het grasseizoen zijn comeback te maken. Op Roland-Garros is zijn beste prestatie een kwartfinale in 2014.