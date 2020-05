Nadal: “Ook Djokovic moet zich laten vaccineren als hij nog op het hoogste niveau wil tennissen” ODBS

13 mei 2020

11u51

Bron: La Voz De Galicia 0 Tennis Dat Novak Djokovic zich als het nummer één van de wereld laat horen tijdens de lockdown, is een understatement. Naast zijn inmiddels Dat Novak Djokovic zich als het nummer één van de wereld laat horen tijdens de lockdown, is een understatement. Naast zijn inmiddels beruchte theorie over water, uitte hij zich eerder ook als een anti-vaccineerder. Niet naar de zin van Rafael Nadal. “Als Djokovic nog tennis wil spelen op het hoogste niveau, moet ook hij zich aan de regels houden en zich laten vaccineren.” De Spanjaard is op Mallorca sinds deze week weer aan het trainen.

Nadal deed de uitspraken rond het vaccin tegen corona -waaraan naarstig gewerkt wordt- in de Spaanse krant ‘La Voz De Galicia'. De Spanjaard (ATP 2) vindt dat uitzonderingen niet kunnen. Ook niet voor de Serviër. “Niemand kan verplicht worden zich te laten vaccineren, iedereen is tenslotte vrij z’n eigen keuzes te maken. Maar wie op het hoogste niveau wil tennissen, zal de officiële regels van ATP en ITF moeten volgen. Ook als die luiden dat een vaccin verplicht is om te reizen en om iedereen op de tour te beschermen. Dat geldt zowel voor Djokovic als voor mij. Regels zijn er om gevolgd te worden, zoals ons ook gevraagd werd binnen te blijven.”

Djokovic zei vorige maand dat hij zich niet wil laten vaccineren, zelfs als dat verplicht is om straks te reizen. Hij voegde er wel aan toe dat hij nog altijd van mening kan veranderen. De Serviër vertoeft momenteel in het Spaanse Marbella, waar hij vorige week de regels brak toen een lokale tennisclub hem er liet trainen.

Trainen, dat mag Nadal sinds deze week weer wel. In Spanje is de exitstrategie erg district gebonden. Zo mogen professionele atleten op Mallorca (in tegenstelling tot in Marbella waar er meer coronadoden opgetekend werden) wel weer buiten trainen in ook niet-afgesloten plaatsen. Nadal koos er na een inactiviteit van twee maanden een campus uit om weer wat balletjes te slaan, in een andere ruimte dan waar de studenten verblijven en de veiligheidsregels in acht houdend. Tijdens de lockdown behoorde Nadal tot de atleten die het moeilijk hadden om te trainen, in het zwaar getroffen Spanje. Het is nog onzeker wanneer de ATP- en WTA-tour opnieuw hervatten, laat staan dat er in 2020 nog getennist wordt.

Lees ook: Omstreden uitspraken Djokovic onder de loep genomen door onze tennisexpert: “Soort kwakzalver krijgt enorm forum” (+)

Lees ook: Terwijl Djokovic zich out als een anti-vaccineerder, bant Instagram post van vrouw Jelena als ‘fake news’

Lees ook: Kirsten Flipkens: “Ik heb ooit iets gehad met Rafael Nadal”

Djokovic compleet gek verklaard na theorie over water:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.