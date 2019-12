Nadal ‘not amused’ met kritiek vanuit ‘zijn’ Mallorca: “Ik had mijn tennisacademie ook ergens anders in Spanje kunnen bouwen” DMM

06 december 2019

13u05

Bron: Marca 0 Tennis Vreemd verhaal uit Spanje. Daar wordt Rafael Nadal door zijn thuisgemeente Manacor bekritiseerd omwille van zijn tennisacademie. Terwijl die de plaatselijke gemeente net doet opleven. De Spanjaard kan er in een open brief niet om lachen.

Rafael Nadal gaat over de tongen in Mallorca. De Spaanse tennisser krijgt er heel wat kritiek omdat hij er te veel voordelen zou genieten zonder er echt te wonen. Zo doet een de roddel de ronde dat de elfvoudige winnaar van Roland Garros bevoordeeld werd om zijn tennisacademie in Manacor neer te planten en kan hij ook aan een gunstig tarief zijn boot in Porto Cristo laten liggen.

De Spanjaard bijt in een open brief van zich af. “Zoals gelijk wie, kwetst het mij als er onjuiste en achterbakse aanvallen op mij gebeuren. Het enige wat men hiermee wil bereiken is mijn naam door het slijk halen”, aldus Nadal. “Ik kan zo wel nog een paar voorbeelden aanhalen, maar tot nu toe bleef ik daarin altijd stil omdat ik me niet graag meng in zo'n controverses. Nu wil ik wél mijn ongenoegen en ontgoocheling uiten.”

Het was opvallend genoeg Miquel Oliver, de burgemeester van Manacor, die Nadal beschuldigde van de voordelen van zijn gemeente te profiteren zonder er ook daadwerkelijk te wonen. Vreemd, want de stad geniet op haar beurt van de voordelen van de tennisacademie die Nadal er neerpootte. Bovendien sprong de tennisser ook bij toen Manacor in 2018 getroffen werd door zware overstromingen.

“Ik had mijn tennisacademie ook ergens anders kunnen bouwen in Spanje”, vertelt Nadal. “Andere steden boden grotere voordelen en betere faciliteiten, maar ik koos daar niet voor. We worden nu beschuldigd van geen belastingen of vuilnistaxen te betalen. Dat is compleet vals", aldus Nadal die nota bene in Manacor geboren werd en er ook opgroeide.