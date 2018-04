Nadal neemt eerste horde in Monaco - Goffin bereikt kwartfinales in dubbelspel Redactie

18 april 2018

17u28

Bron: Belga 0

David Goffin bereikt kwartfinales in dubbelspel in Monte Carlo

David Goffin heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het dubbelspel op het ATP-toernooi van Monte Carlo (gravel/4.872.105 euro). De 27-jarige Luikenaar klopte in de achtste finales aan de zijde van de Bulgaar Grogor Dimitrov de Kroaat Ivan Dodig en de Amerikaan Rajeebv Ram in 5-7, 7-6 (7/4) en 10/8 in de supertiebreak. De wedstrijd nam een uur en 41 minuten in beslag.

In de kwartfinales treffen Goffin en Dimitrov de Oostenrijker Oliver Marach en de Kroaat Mate Pavic.

In het enkelspel staat Goffin (ATP 10), het zesde reekshoofd, in Monte Carlo in de achtste finales. Om een plaats in de kwartfinales gaat onze landgenoot donderdag het gravel op voor een duel tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 16).

Rafael Nadal neemt eerste horde in Monaco

Rafael Nadal heeft zich op het ATP-toernooi van Monte Carlo (gravel/4.872.105 euro) zonder grote problemen geplaatst voor de achtste finales. De Spaanse nummer 1 van de wereld klopte in de tweede ronde de Sloveen Aljaz Bedene (ATP 58) in twee sets: 6-1 en 6-3. De wedstrijd duurde een uur en achttien minuten.

Nadal was in de eerste ronde vrij. In de achtste finales neemt de Spanjaard het op tegen Karen Khachanov (ATP 38). De Rus won in tweemaal 6-2 van de Fransman Gilles Simon (ATP 69).

Nadal is de titelhouder in Monaco en won het toernooi al tienmaal. Vorig jaar toonde hij zich in de finale sterker dan zijn landgenoot Albert Ramos Viñolas.

Djokovic wint, na tien matchballen, ook tweede gravelmatch

Novak Djokovic (ATP 13) heeft zijn start van het gravelseizoen niet gemist. Op het Masters 1.000 toernooi van Monte Carlo (4.872.105 euro) plaatste de Serviër zich voor de derde ronde (achtste finales). Hij had er wel tien matchballen voor nodig.

De 30-jarige Djokovic klopte woensdag het 21-jarige Kroatische talent Borna Coric (ATP 39) in twee sets. Het werd 7-6 (7/2) en 7-5 na 2 uur en 16 minuten tennis. Bij 5-4 miste 'Nole' liefst negen matchpunten. Daarna was het bij 6-5 wel meteen raak.

In de achtste finales wacht de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 7).

Djokovic won de titel in Monte Carlo in 2013 en 2015 maar is dit jaar slechts een outsider voor de toernooizege. De Serviër zoekt na heel wat blessureleed, met onder meer een elleboogoperatie, nog naar zijn beste vorm. Op de voorbije Masters 1.000 afspraken in Indian Wells en Miami (op hardcourt) moest hij telkens na een wedstrijd inpakken.

De voormalige nummer 1 van de wereld en twaalfvoudig grandslamkampioen brak met zijn coaches Andre Agassi en Radek Stepanek en keerde terug naar Marian Vajda, die hem tussen 2006 en 2017 begeleidde. Voorlopig lijkt die hernieuwde samenwerking vruchten af te werpen. Bij zijn seizoensdebuut op gravel gunde Djokovic landgenoot Dusan Lajovic (ATP 93) maandag amper een spelletje.

17-jarige wildcard geen partij: Yanina Wickmayer plaatst zich voor kwartfinales WTA Zhengzhou

Yanina Wickmayer (WTA 107) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Chinese Zhengzhou (hard/125.000 dollar).

Het zesde reekshoofd was in de tweede ronde een maat te groot voor de 17-jarige thuisspeelster en wildcard Xiyu Wang (WTA 496). Het werd 6-3 en 6-1 na 1 uur en 2 minuten tennis.

Om door te stoten naar de halve finales, moet de 28-jarige Wickmayer voorbij de Japanse qualifier Mai Minokoshi (WTA 336) of de Chinese 'lucky loser' Xiaodi You (WTA 365). Wickmayer is aan de zijde van de Britse Naomi Broady ook nog actief in het dubbeltoernooi.