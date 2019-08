Nadal moet knokken tegen Evans in Montreal LPB

07 augustus 2019

23u01

Rafael Nadal heeft zich ten koste van Dan Evans verzekerd van een plaats in de derde ronde van het ATP-toernooi in Montreal. De Spanjaard, titelhouder op het Canadese hardcourt, versloeg de Brit tussen de buien door met 7-6 (8/6), 6-4. Evans had in de tiebreak van de eerste set twee setpunten. Na een 6-4-achterstand won Nadal vier punten op rij. In de tweede set ging Nadal dadelijk door de service van Evans, waarna het spel enige tijd stillag vanwege regenval. Na de onderbreking kwam Evans terug tot 3-3, maar hij werd vervolgens opnieuw gebroken. Nadal liet Evans daarna niet meer terugkomen.

Om door te stoten naar de kwartfinales moet Nadal voorbij de Argentijn Guido Pella (ATP 24). Die laatste schakelde in de eerste ronde David Goffin (ATP 18) uit met 6-4, 7-6 (7/4). Vandaag ging hij met 6-3, 2-6, 7-6 (7/2) voorbij de Moldaviër Radu Albot (ATP 39).

Halep moet diep gaan tegen Brady in Toronto

Simona Halep (WTA 4) heeft zich in Toronto met veel moeite geplaatst voor de achtste finales van de Rogers Cup (2,83 miljoen dollar). De Roemeense titelverdedigster zette in de tweede ronde de Amerikaanse qualifier Jennifer Brady (ATP 76) opzij met 4-6, 7-5, 7-6 (7/5). De match duurde bijna 2,5 uur. Halep, het vierde reekshoofd en recent laureate op Wimbledon, neemt het in de volgende ronde op tegen de Kroatische Donna Vekic (WTA 24) of de Russin Svetlana Kuznetsova (WTA 198). De Roemeense won het Canadese hardcourttoernooi al twee keer, in 2018 (tegen Sloane Stephens) en 2016 (tegen Madison Keys). In 2015 was ze verliezend finaliste (tegen Belinda Bencic).