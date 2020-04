Nadal loopt in eigen woonkamer ‘rugblessure’ op tijdens virtueel tennistoernooi op PS4, maar al snel kwam er verlossend nieuws CPG/FDW

28 april 2020

10u08

Bron: Le Parisien 0 Tennis Rafael Nadal raakte tijdens zijn indrukwekkende tenniscarrière al meerdere malen geblesseerd. Maandag was het opnieuw van dat. De Spanjaard blesseerde zich thuis tijdens het virtuele tennistoernooi van Madrid aan zijn rug, al kwam er al snel verlossend nieuws.

Geen Masters 1.000-toernooi van Madrid in Spanje dit jaar wegens de coronapandemie. Ter vervanging nemen 32 tennissers - waaronder onze landgenoot David Goffin - in een virtuele versie van het toernooi het tegen elkaar op vanuit hun woonkamer. Ook Rafael Nadal is van de partij. De 19-voudige Grand Slam-winnaar startte prima. In zijn openingswedstrijd versloeg hij de Canadees Denis Shapovalov.

Virtual @RafaelNadal for the win.



The Spaniard kicks off the #MMOPEN Virtual Pro with a victory over Shapovalov (4-3).#PlayAtHome pic.twitter.com/VEFQBW9EmL Tennis Channel(@ TennisChannel) link

Maandagmiddag wachtte voor de 33-jarige Nadal - die in dezelfde groep zit als Andy Murray - een tweede duel op de PlayStation 4, met de Spaanse Youtuber DjMariio als opponent. Zover kwam het evenwel niet. Toernooidirecteur Feliciano López liet weten dat de huidige nummer 2 van de wereld gevraagd had om de wedstrijd uit te stellen naar dinsdag wegens ‘rugklachten’. Het zou voor Nadal een zoveelste blessure betekenen in zijn carrière, al werd die paniek al snel van de baan geveegd.

Het bleek achteraf namelijk allemaal om een grap te gaan, zo liet López weten op Twitter. “Ik haalde aan dat Nadal zich tijdens een tenniswedstrijd op de PS4 geblesseerd had aan zijn rug, maar dat wat uiteraard maar om te lachen bedoeld. Er mag in deze periode toch ook wat humor aanwezig zijn. Hij deed het trouwens verre van onaardig tijdens zijn virtuele tennispot.”

Guys, I was joking, of course... I said Rafa had a back injury from the pressure of playing on the PS4. We might need some sense of humour please!By the way he has shown great skills playing virtual tennis 🎾😀 pic.twitter.com/bDTSbNtj2o Feliciano López(@ feliciano_lopez) link

Pessimistisch

Wanneer we Nadal en co terug écht aan het werk zullen zien is vooralsnog koffiedik kijken. Volgens Italiaanse en Spaanse bronnen zou de ATP klaar zijn om de herneming van het tenniscircuit, voorzien voor 13 juli, te verschuiven naar 4 augustus. De Spanjaard ziet het alvast somber in. “Persoonlijk ben ik heel pessimistisch dat het circuit zijn normale activiteit dit jaar nog kan hernemen. In tennis moet je elke week kunnen reizen, in hotels verblijven en naar verschillende landen gaan. Zelfs als je zonder publiek zou spelen zijn er nog zoveel mensen bij een organisatie betrokken, op internationaal niveau zie ik dan ook groot probleem.”

Nadal kijkt ook naar het grotere plaatje. “Dit is een moeilijk moment voor iedereen”, aldus de gravelkoning. “Stapje per stapje lijkt het dat de zaken wat minder slecht gaan maar we hebben een zware anderhalve maand achter de rug. Er zijn veel mensenlevens verloren gegaan waardoor er de volgende maanden nog veel leed zal zijn in de maatschappij. En ik hoop dat het bij maanden blijft en niet jaren want er is ook nog de economische component. Heel veel mensen gaan hun job verliezen. Dit is gewoon een trieste periode.”

