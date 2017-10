Nadal kruipt door het oog van de naald in Peking - Belgische federatie krijgt tien procent van tickets voor finale in Frankrijk Bewerkt door GVS

16u33

AFP

Pouille maakt het Nadal knap lastig

Rafael Nadal (ATP 1) is vandaag op het ATP-toernooi in de Chinese hoofdstad Peking (hard/3.028.080 dollar) aan de uitschakeling ontsnapt in de eerste ronde.



De Spanjaard klopte met erg veel moeite de Fransman Lucas Pouille (ATP 23) in 4-6, 7-6 (8/6) en 7-5. Nadal moest in het beslissende spel twee matchballen redden. De wedstrijd duurde twee uur en 31 minuten.

Belgische federatie krijgt tien procent van tickets voor finale in Frankrijk

De Koninklijke Belgische Tennisbond kan voor de finale van de Davis Cup eind november in het Franse Rijsel slechts tien procent van de tickets aanbieden. Dat betekent dat er voor de Belgische supporters per dag 2.700 kaartjes beschikbaar zijn, zo laat de federatie vandaag weten.



De fans hebben keuze uit twee categorieën: tickets gold aan 200 euro en tickets categorie 1 aan 100 euro, telkens te vermeerderen met 3 euro administratieve kosten.



"Om zeker te zijn dat er zoveel mogelijk enthousiaste Belgische fans in het stadion zitten, zal de ticketverkoop via de tennisclubs georganiseerd worden", luidt het. "Leden van Tennis Vlaanderen of AFT (de Waalse liga) kunnen via hun club tickets aanvragen. Clubs krijgen tot zondag 8 oktober de kans om een aanvraag in te dienen. Clubs die de vorige Davis Cup ontmoetingen aanwezig waren, zullen beloond worden voor hun trouwe steun en voorrang krijgen."



Fans die met lege handen achterblijven, kunnen een tweede kans grijpen midden oktober, wanneer de algemene ticketverkoop in Frankrijk start via het ticketbureau van het Stade Pierre Mauroy. België en Frankrijk treffen elkaar van 24 tot 26 november in Rijsel.

