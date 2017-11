Nadal krijgt schadevergoeding van Franse ex-minister KV

16u22

Bron: Belga 0 Photo News De Spaanse tennisser Rafael Nadal. Tennis De voormalige Franse minister van Volksgezondheid en Sport Roselyne Bachelot is vandaag in Parijs veroordeeld tot een boete van 500 euro met uitstel omdat ze de Spaanse tennisser Rafael Nadal ervan beschuldigd had doping te gebruiken. Ze deed dat vorig jaar in een televisie-uitzending. Daarnaast moet ze Nadal ook een schadevergoeding betalen.

Bachelot, die volgens de correctionele rechtbank schuldig is aan laster, moet de nummer één in de tenniswereld bovendien een schadevergoeding van 10.000 euro overmaken.

Nadal, die een schadevergoeding van 100.000 euro eiste, zal het geld doorstorten naar een goed doel.

Ik wil vermijden dat een publieke figuur zonder gevolgen via de media schadelijke beschuldigingen kan uiten tegen een atleet zonder dat daar bewijzen voor zijn. Rafael Nadal

Dopingcontrole

De zaak dateert van 8 maart 2016, toen de minister tijdens een uitzending van "Le grand 8" op zender D8 in te midden van de heisa rond de positieve dopingcontrole van Maria Sharapova gezegd had dat men binnen de tenniswereld "geen informatie vrijgeeft over positieve controles of de sancties die gegeven worden". "We komen wel te weten dat een speler of een speelster een blessure heeft die hem of haar maanden van het veld houdt. Het is toch redelijk bekend dat de fameuze blessure van Nadal, die geleid heeft tot een competitiestop van zeven maanden, hoogstwaarschijnlijk te wijten is aan een positieve controle", stelde ze.

Nadal diende in april 2016 een klacht in vanwege die uitspraken. "Ik wil vermijden dat een publieke figuur zonder gevolgen via de media schadelijke beschuldigingen kan uiten tegen een atleet zonder dat daar bewijzen voor zijn", stelde hij toen.

Bachelot liet dan weer weten geen commentaar meer te willen geven over de affaire, maar geen spijt had van haar uitspraken.