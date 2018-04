Nadal klopt Zverev en brengt Spanje langszij in Davis Cup-duel tegen Duitsland - Pouille helpt Frankrijk voorbij Italië naar halve finales TLB

08 april 2018

15u11

Bron: Belga 0 Tennis Rafael Nadal heeft Spanje in de kwartfinales van de Davis Cup opnieuw op gelijke hoogte gebracht tegen Duitsland. De nummer 1 van de wereld klopte Alexander Zverev (ATP 4) op het gravel in Valencia in drie sets: 6-1, 6-4 en 6-4. De partij duurde twee uur en zestien minuten.

Na vier duels staat het 2-2. Het laatste enkelspel, waarbij David Ferrer (ATP 33) het opneemt tegen Philipp Kohlschreiber (ATP 34), moet de beslissing brengen.

De winnaar van Spanje-Duitsland neemt het in de halve finales op tegen Frankrijk of Italië. Frankrijk leidt met 2-1.

Kazachstan treft in de andere kwartfinale Kroatië. Een gedecimeerd België, zonder David Goffin en Steve Darcis, moest in Nashville tegen de Verenigde Staten aan de bak. De VS staat na drie partijen op een onoverbrugbare 3-0.

Pouille helpt Frankrijk voorbij Italië naar halve finales

Frankrijk heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Davis Cup. Lucas Pouille (ATP 11) zorgde in de kwartfinales tegen Italië voor het beslissende punt. De titelverdediger staat na vier duels op een onoverbrugbare 3-1 voorsprong. Pouille klopte Fabio Fognini (ATP 20) in vier sets. Na drie uur en een minuut gaf het scorebord 2-6, 6-1, 7-6 (7/3) en 6-3 aan.

Diezelfde Pouille zette Frankrijk vrijdag op het gravel in Genua op 1-0 na een felbevochten vijfsetter tegen Andreas Seppi (ATP 62). De partij eindigde op 6-3, 6-2, 4-6, 3-6 en 6-1. Fognini hing nadien de bordjes op gelijke hoogte. Hij rekende met Jeremy Chardy (ATP 80) af in vier sets: 6-7 (6/8), 6-2, 6-2 en 6-3. Zaterdag versloegen Nicolas Mahut en Pierre-Hugues Herbert zonder al te grote problemen de Italianen Simone Bolelli en Fabio Fognini. Het Franse paar won in 6-4, 6-3 en 6-1.

Frankrijk treft in de halve finales Spanje of Duitsland. Na vier duels staat het 2-2 tussen beide landen.