Nadal kan met knieblessure titel niet verdedigen op exhibitietoernooi van Abu Dhabi

09u13

Bron: Belga 0 AFP Tennis Rafael Nadal zal volgende week niet aantreden op het exhibitietoernooi van Abu Dhabi. De Spaanse nummer één van de wereld is nog altijd niet hersteld van een knieblessure.

Nadal sukkelt al langer met de knie, en moest vorige maand op de ATP Finals in Londen de strijd vroeger staken. De 31-jarige Spanjaard wordt in Abu Dhabi vervangen door zijn landgenoot Roberto Bautista Agut (ATP 20).

Eerder gaven ook de Canadees Milos Raonic (ATP 24) en de Zwitser Stanislas Wawrinka (ATP 9) al forfait. De Rus Andrey Rublev (ATP 39) en de Zuid-afrikaan Kevin Anderson (ATP 14) zijn hun vervangers. Novak Djokovic (ATP 12), die ook al sinds Wimbledon aan de kant staat, is er wel weer bij. Nadal ging in Abu Dhabi al viermaal met de zege aan de haal, en won de twee laatste edities. Vorig jaar klopte hij in de finale David Goffin.

