Nadal is nummer één kwijt en kan toch nog verliezen op gravel - Kiki Bertens stoomt door naar finale in Madrid DMM

11 mei 2018

17u23

Bron: Belga 0

Het grenst aan het onmogelijke, maar toch is het gebeurd. Rafael Nadal heeft op het gravel in Madrid zijn kwartfinale verloren tegen Dominic Thiem. Het nummer één van de wereld moest het onderspit delven in twee sets: 7-5 en 6-3.

Nadal had in Madrid de kans om voor de zesde keer het toernooi in de Spaanse hoofdstad te winnen, maar moest na twee stevige sets tegen Dominic Thiem verrassend het hoofd buigen. De Spaanse gravelkoning had de voorbije weken/maanden 50 sets na elkaar gewonnen op 'zijn' ondergrond. De twee die er op zouden volgen waren er duidelijk te veel aan voor de 31-jarige tennisser.

In een spannende eerste set, die meer dan een uur duurde, had Thiem bij 5-4 een setpunt, maar Nadal werkte het weg en kwam terug tot 5-5. Toch was Thiem niet uit zijn lood geslagen en hij ging opnieuw door de opslag van Nadal. Zijn tweede setbal was wel de goede en Thiem won de eerste set met 7-5.

Ook in de tweede set kwam de Spanjaard niet in zijn spel. Thiem hield Nadal nu wat makkelijker af en won met 6-3. De wedstrijd duurde in totaal 1 uur en 56 minuten.

Thiem, het nummer vijf van de wereld, was een klein jaar geleden overigens de laatste die Nadal op gravel wist te kloppen. De Oostenrijker deed dat in 2017 op het ATP-toernooi in Rome. Bijkomende domper voor Nadal: door de nederlaag is hij niet langer het nummer één van de wereld. Die eer zal nu de Zwitser Roger Federer te beurt vallen, die hiervoor niet in actie moet komen. Nadal kan de eerste plaats wel snel heroveren, als hij volgende week het toernooi in Rome wint.

Bertens naar finale bij de vrouwen

De Nederlandse Kiki Bertens (WTA 20) heeft zich geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Spaanse Madrid. De 26-jarige Bertens versloeg in de halve finales de 24-jarige Française Caroline Garcia (WTA 7), het zevende reekshoofd in de Spaanse hoofdstad. Bertens won in twee sets met tweemaal 6-2. De wedstrijd nam een uur en acht minuten in beslag.

In de finale neemt Bertens het op tegen de winnares uit het duel tussen de Tsjechen Karolina Pliskova (WTA 6) en Petra Kvitova (WTA 10).