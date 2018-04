Nadal houdt het op sarcastische opmerking, anderen zijn hard voor Federer: "Je kan hem moeilijk nog een actieve tennisser noemen" Hans Op de Beeck

18 april 2018

11u52 1 Tennis Met de start van het gravelseizoen start ook het feest voor Nadal. Niet van de partij op gravel is opnieuw Roger Federer en dat zint sommigen niet.

Rafael Nadal kan vandaag zijn hartje ophalen. Met een partij in de tweede ronde tegen de Sloveen Aljaz Bedene start hij zijn gravelseizoen en verdedigt hij in Monte Carlo zijn titel. Wanneer Nadal er opnieuw zegeviert, zou dat zijn elfde zege zijn. Tussen 2005 en 2012 won de huidige nummer één er zelfs acht keer op rij. Als individuele sporter, heeft niemand ooit een langere reeks neergezet in een mondiale sport. Wie hij dit gravelseizoen alvast niet het pad zal kruisen, is Roger Federer. Die verklaarde na zijn verrassende uitschuiver in Miami tegen de Australische laagvlieger Kokkinakis net zoals vorig jaar het gravelseizoen links te laten liggen en voor een derde opeenvolgende keer niet aan te treden op Roland Garros. Terwijl hij in maart nochtans gezegd had: "Ik zou graag ooit nog eens tegen Rafa op gravel spelen, het liefst naar drie winnende sets." Ondanks dat Federer zijn vijf laatste ontmoetingen tegen Nadal won, kon hij de Spanjaard naar drie winnende sets op gravel nog nooit kloppen.

In zijn persconferentie op Monte Carlo kwam Nadal, die er een 'thuistoernooi' speelt, nog even terug op die uitspraak van 'King Roger'. Met een behoorlijk sarcastische opmerking. "Ik ging er dus vanuit dat hij op Roland Garros zijn opwachting zou maken", lachte Nadal. "Maar twee dagen later zei Roger dat hij weer niet op gravel zou spelen dit jaar. Dan sprak hij zich toch wel tegen."

Nadal is niet de enige die wat verwonderd kijkt naar het feit dat Federer, die er in augustus 37 wordt, het gravel volledig links laat liggen. Gerard Tsobanian, de ceo van een ander toptoernooi op gravel, dat van Madrid: "Een speler die niet het hele seizoen door aan de slag is, kan men moeilijk als een actieve tennisser beschouwen." En ook de Roemeen Ion Tiriac, een gewezen tennisser die nu in de zakenwereld zit en ook belangen heeft op de Masters in Madrid, trekt van leer tegen de Zwitserse maestro. "Federer speelt het niet correct", zegt hij in Bild. "Ik vind de manier waarop hij zijn seizoen indeelt niet fair. Hij kiest er gewoon de toernooien uit waar hij kans maakt om te winnen."

Het zal Federer ongetwijfeld worst wezen. Ook hij weet dat hij op Roland Garros kansloos is tegen Nadal - dan kan hij beter zijn weerbarstige knie rust gunnen. Vorig jaar liet zijn forfait op Roland Garros Federer toe om Wimbledon te winnen zonder een set te verliezen en stond hij er ook begin dit jaar helemaal met winst op de Australian Open, net als vorig jaar na een zinderende finale in vijf sets tegen Nadal. Alleen zijn najaar was wat minder, met een exit in de kwartfinale op de US Open en verlies in de Masters tegen Goffin. Al won hij ook toen nog zijn thuistoernooi in Basel en in Shanghai tegen, jawel, Nadal. Cijfers waarvoor Federer dit jaar ongetwijfeld opnieuw voor wil tekenen.