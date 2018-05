Nadal heeft ticket voor halve finales beet in Rome, ook Cilic ronde verder TLB

18 mei 2018

15u41

Bron: Belga 0 Tennis Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich geplaatst voor de halve finales op het Masters 1.000-toernooi in de Italiaanse hoofdstad Rome (gravel/4.872.105 euro). De Spanjaard klopte in de kwartfinales de Italiaan Fabio Fognini (ATP 21) in drie sets: 4-6, 6-1 en 6-2. De partij duurde twee uur en veertien minuten.

Nadal treft in de halve finales de winnaar van het duel tussen de Japanner Kei Nishikori (ATP 24) en Novak Djokovic (ATP 18). De Serviër was de voorbije twee jaren verliezend finalist, daarvoor trok hij tweemaal aan het langste eind.

Voor Nadal, zevenvoudig winnaar in de Italiaanse hoofdstad, is het zijn eerste plek bij de laatste vier sinds zijn verloren finale van 2014. De jaren nadien sneuvelde hij steeds in de kwartfinales.

Ook Cilic bereikt halve finales

Marin Cilic (ATP 5) heeft zich geplaatst voor de halve finales op het Masters 1.000-toernooi in de Italiaanse hoofdstad Rome (gravel/4.872.105 euro). De Kroaat klopte in de kwartfinales de Spanjaard Pablo Carreño Busta (ATP 11) in tweemaal 6-3. De partij nam een uur en vijf minuten in beslag.

Cilic kan in de volgende ronde David Goffin (ATP 10) treffen. Dat moet de Luikenaar in zijn kwartifinale wel voorbij de Duitser Alexander Zverev (ATP 3), de titelverdediger in Rome.

In de andere halve finale treft de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2), die eerder op de dag de Italiaan Fabio Fognini (ATP 21) uitschakelde, de winnaar van het duel tussen de Japanner Kei Nishikori (ATP 24) en Novak Djokovic (ATP 18).

Svitolina voorbij Kerber naar halve finales

Elena Svitolina (WTA 4) heeft haar ticket voor de halve finales op het WTA-toernooi van Rome (gravel/3.351.720 dollar) beet. De Oekraïense titelverdedigster klopte in de kwartfinales de Duitse Angelique Kerber (WTA 12) in tweemaal 6-4. De partij duurde een uur en 26 minuten.

Svitolina neemt het morgen voor een plek in de finale op tegen de winnares van het duel tussen de Deense Caroline Wozniacki (WTA 2) en de Estse Anett Kontaveit (WTA 26).

