Nadal geeft met knieblessure forfait voor kwartfinale in Parijs 14u55 0 EPA Tennis Rafael Nadal (ATP 1) treedt niet aan in zijn kwartfinale op het Masters 1.000 toernooi van Parijs-Bercy (hard/4.273.775 euro). De Spanjaard sukkelt met de knie, zo maakte hij bekend.

"Dit is een trieste dag voor mij, voor het toernooi. Ik was naar hier gekomen om het maximum te doen. Donderdag (tegen Pablo Cuevas, red) voelde ik veel pijn maar wilde ik niet stoppen. Ik dacht dat de rust tussen twee wedstrijden zou volstaan. Maar vandaag blijk ik niet in staat te spelen", verklaarde Nadal op een druk bijgewoonde persconferentie.



Of de Masters in Londen in gevaar komen, is voor Nadal nog een open vraag. "Ik kan niets beloven voor Londen. Dit is een moeilijk moment voor mij. Ik voel geen behoefte om vandaag over Londen te spreken."



Door het forfait van Nadal krijgt Filip Krajinovic (ATP 77) een vrijgeleide naar de halve finales. De Servische qualifier neemt het daarin op tegen de Amerikaan John Isner (ATP 14) of de Argentijn Juan Martin del Potro (ATP 17).

Photo News