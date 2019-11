Nadal geeft forfait voor halve finale Parijs - Svitolina en Barty spelen finale op Masters LPB

02 november 2019

De Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2) heeft geblesseerd forfait gegeven voor zijn halve finale tegen het Canadese toptalent Denis Shapovalov (ATP 28) op de Rolex Paris Masters (hard/5.207.405 euro). In de finale neemt Shapovalov het op tegen de Serviër Novak Djokovic (ATP 1).

Nadal heeft last van pijn aan de buikspieren. In Parijs speelde de Spanjaard zijn eerste officiële toernooi sinds hij begin september de titel veroverde op de US Open. Op de Laver Cup liep hij nadien een blessure op aan de linkerhand.

Eerder op de dag ontdeed Djokovic zich met 7-6 (7/5) en 6-4 van de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 27).

Ondanks zijn forfait zal Nadal maandag Djokovic sowieso aflossen als nieuwe nummer 1 omdat hij in Parijs, in tegenstelling tot de Serviër, geen punten moest verdedigen.

Shapovalov (20) staat zondag pas voor de tweede keer in zijn carrière in een ATP-finale. Twee weken geleden pakte hij zijn eerste ATP-titel in Stockholm.

De 32-jarige Djokovic mikt op een 77e titel, de vijfde in Parijs. ‘Nole’ won het toernooi al in 2009, 2014, 2015 en 2016. Vorig jaar verloor hij de finale van de Rus Karen Khachanov.

Shapovalov en Djokovic keken elkaar al drie keer in de ogen. Alle duels vonden in 2019 plaats en telkens trok Djokovic aan het langste eind.

Svitolina en Barty spelen finale op Masters

Titelverdedigster Elina Svitolina (WTA 8) heeft zich geplaatst voor de finale van de WTA Finals in Shenzhen (14 miljoen dollar). De Oekraïense zag in de halve finale op het Chinese hardcourt de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 7) geblesseerd opgeven in de derde set. Het stond toen 4-1 in het voordeel van Svitolina, die de tweede set met 6-3 had gewonnen. Bencic pakte de eerste met 7-5.

Zondag speelt achtste reekshoofd Svitolina om de titel tegen Ashleigh Barty (WTA 1). De Australische versloeg in de halve finale de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 2) met 4-6, 6-2, 6-3. Barty en Svitolina speelden tot dusver vijf keer tegen elkaar, telkens trok de Oekraïense aan het langste eind. Dit jaar troffen ze elkaar op het hardcourt van Indian Wells en won Svitolina na een hardbevochten duel met 7-6 (10/8), 5-7, 6-4.

Barty won dit seizoen met Roland Garros haar eerste grandslamtoernooi. Ze mikt zondag op een zevende titel. De Australische is er voor het eerst bij op de Masters. Vorig jaar speelde Barty de B-Masters (WTA Elite Trophy), die ze ook won. Svitolina heeft in tegenstelling tot Barty nog geen grandslam op haar erelijst, maar ze won dus wel al de Masters. Als ze dat zondag opnieuw doet, verovert ze haar vijftiende WTA-titel, de eerste in 2019. Bovendien strijkt ze dan een recordcheque van liefst 4,75 miljoen dollar (4,25 miljoen euro) op.

De Serviër Novak Djokovic (ATP 1) heeft zich geplaatst voor de finale van de Rolex Paris Masters (hard/5.207.405 euro). Djokovic versloeg de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 27) in twee sets: 7-6 (7/5), 6-4. Zondag staat hij in de finale tegenover het Canadese toptalent Denis Shapovalov (ATP 28) of Rafael Nadal (ATP 2).

Babos en Mladenovic naar dubbelfinale

De Hongaarse Timea Babos en de Française Kristina Mladenovic hebben zich als eerste geplaatst voor de finale van het dubbelspel op de WTA Finals in Shenzhen (14 miljoen dollar). Het duo, dat in China zijn titel verdedigt, versloeg de Australische Samantha Stosur en de Chinese Shuai Zhang met 1-6, 6-4, 10/8. De wedstrijd duurde anderhalf uur. Babos en Mladenovic, die het derde reekshoofd vormen, klopten gisteren in hun laatste groepswedstrijd Elise Mertens en de Wit-Russische Aryna Sabalenka, waarna die uit het toernooi lagen. Zondag spelen de Hongaarse en de Française, dit seizoen laureaten van Roland Garros, om de titel tegen de Duitse Anna-Lena Groenefeld en de Nederlandse Demi Schuurs, of de Taiwanese Su-Wei Hsieh en de Tsjechische Barbora Strycova.