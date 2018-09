Nadal geeft forfait voor halve finale Davis Cup - Kimmer Coppejans pakt toernooizege in Sevilla Redactie

08 september 2018

23u56

Bron: Belga 0

Rafael Nadal geeft forfait voor halve finale Davis Cup

Rafael Nadal geeft forfait voor de halve finale van de Davis Cup tussen titelverdediger Frankrijk en Spanje, die volgende week (14-16/09) in Lille doorgaat. Dat heeft de Spaanse tennisfederatie (RFET) vandaag bekendgemaakt.

Het nummer één van de wereld moest in de halve finale van de US Open tegen Juan Martin del Potro de handdoek in de ring werpen met een blessure aan de rechterknie. Die blessure verhindert hem nu ook deel te nemen aan de halve finale van de Davis Cup. De Spaanse kapitein Sergi Bruguera selecteerde Albert Ramos (ATP 52) als vervanger.

Kimmer Coppejans steekt toernooizege in Sevilla op zak

Kimmer Coppejans (ATP 291) heeft het Challengertoernooi in het Spaanse Sevilla (gravel/64.000 euro) op zijn naam geschreven.

In de finale versloeg Coppejans, die drie kwalificatierondes doorspartelde, de Slovaak Alex Molcan (ATP 538), eveneens een qualifier. Hij haalde het in twee sets met 7-6 (7/2) en 6-1.

De 24-jarige West-Vlaming heeft nu vijf Challengertoernooien op zijn palmares staan. Eerder stak hij de eindzege op zak in Meknes (2014), Guangzhou (2015), Mersin (2015) en Tampere (2016).

Mattek-Sands en Jamie Murray winnen gemengd dubbelspel op US Open

De Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands en de Schot Jamie Murray hebben het gemengd dubbelspel op de US Open gewonnen. In de finale op Flushing Meadows haalden Mattek-Sands en Murray het met 2-6, 6-3 en 11-9 van de Poolse Alicja Rosolska en de Kroaat Nikola Mektic.

Jamie Murray is de oudere broer van Andy, voormalig nummer één van de wereld in het enkelspel. Vorig jaar won hij eveneens het gemengd dubbel in New York, toen aan de zijde van Martina Hingis.

Mattek-Sands liep vorig jaar op Wimbledon een ernstige knieblessure op. Ze mocht nadien acht maanden niet tennissen.

ITF Montreux: Zimmermann naar finale enkel, Zanevska verliest dubbelfinale

Kimberley Zimmermann (WTA 299) heeft zich geplaatst voor de finale van het ITF-toernooi in het Zwitserse Montreux (gravel/60.000 dollar). Maryna Zanevska greep naast de dubbeltitel.

Zimmermann versloeg in de halve finales de Zwitserse Ylena In-Albon (WTA 303) in twee sets met 7-5 en 6-2. In de eindstrijd neemt ze het op tegen de Poolse Iga Swiatek (WTA 298), die met 6-2 en 6-3 won van het Colombiaanse eerste reekshoofd Mariana Duque-Marino (WTA 120).

Zanevska (WTA 218), die in de achtste finales van het enkelspel van Zimmermann verloor, stond eerder op de dag in de dubbelfinale aan de zijde van de Braziliaanse Laura Pigossi, met wie ze het eerste reekshoofd vormde. Het Belgisch-Braziliaanse duo ging onderuit tegen de Roemenen Andreea Mitu/Elena Gabriela Ruse: 4-6, 6-3 en 10/4.