Nadal geeft Carreno Busta, halvefinalist op US Open, flinke pandoering bij rentree in Rome Redactie

16 september 2020

21u21 0 Tennis De Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2) heeft in de tweede ronde van het ATP Masters 1.000-toernooi in de Italiaanse hoofdstad Rome zijn terugkeer in competitie gevierd met een zege. Tegen zijn landgenoot Pablo Carreno Busta (ATP 18), onlangs nog halvefinalist op de US Open, haalde hij het met twee keer 6-1.

Voor Nadal was het de eerste officiële wedstrijd in meer dan een half jaar. De 34-jarige voormalige nummer een van de wereld kwam eind februari in Acapulco voor de laatste keer in actie. Nadien brak de coronacrisis uit en lag het seizoen stil tot halverwege de zomer. Nadal besloot vervolgens zelf niet deel te nemen aan de US Open en zet nu alles op het gravelseizoen. Eind deze maand is hij in Parijs titelverdediger op Roland Garros.

In de volgende ronde in Rome wacht de winnaar van het duel tussen de Serviër Dusan Lajovic en de Canadees Milos Raonic.