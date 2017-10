Nadal en Federer naar kwartfinales Shanghai - Del Potro schakelt derde reekshoofd Zverev uit XC

Roger Federer heeft ticket voor kwartfinales beet

Roger Federer (ATP 2) heeft zich bij de laatste acht geschaard op het Masters 1.000-toernooi van Shanghai (5.924.890 dollar). De Zwitser versloeg op het Chinese hardcourt in zijn wedstrijd van de derde ronde de Oekraïense qualifier Alexandr Dolgopolov (ATP 41). Het werd 6-4 en 6-2.



In de kwartfinales neemt tweede reekshoofd Federer het op tegen Richard Gasquet (ATP 31). Die toonde zich in een Frans onderonsje met 7-5, 6-7 (5/7) en 6-3 net iets sterker dan Gilles Simon (ATP 47). Simon had in de tweede ronde David Goffin (ATP 10) uitgeschakeld.



Roger Federer, 36, won de Shanghai Rolex Masters al een keer. In 2014 versloeg hij in de finale Gilles Simon.

Topreekshoofd Rafael Nadal staat in kwartfinales

Rafael Nadal heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in Shanghai (5.924.890 dollar). Op het Chinese hardcourt versloeg hij in de derde ronde de Italiaan Fabio Fognini (ATP 28) met 6-3 en 6-1.



Nadal, nummer 1 van de wereld en het eerste reekshoofd, neemt het voor een plaats in de halve finales op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 9). Die klopte de Amerikaan Sam Querrey (ATP 17) met 6-3 en 7-6 (7/3).



Rafael Nadal, 31, staat nog niet op de erelijst van de Shanghai Rolex Masters. In 2009 verloor de Spanjaard in de finale van de Rus Nikolay Davydenko.

Titelverdedigster Wozniacki geeft forfait voor achtste finale

Caroline Wozniacki (WTA 6) zal zichzelf niet opvolgen op de erelijst van het WTA-toernooi in Hongkong (hard/500.000 dollar). De Deense gaf forfait voor haar wedstrijd van de tweede ronde tegen de Australische Lizette Cabrera (WTA 155).



Wozniacki, het derde reekshoofd, sukkelt met pijn aan de linkerelleboog en wil geen risico's nemen met het oog op de WTA Finals. Die beginnen over tien dagen in Singapore. De pas 19-jarige Cabrera neemt het in de kwartfinales op tegen haar landgenote Daria Gavrilova (WTA 22).

Caroline Garcia verovert laatste ticket voor WTA Finals

De Française Caroline Garcia heeft zich als achtste en laatste speelster verzekerd van een plaats op de WTA Finals. Het officieuze WK vindt van 22 tot 29 oktober plaats in Singapore.



Garcia lag voor het ticket in balans met Johanna Konta. Maar omdat de Britse door een voetblessure moet afzeggen voor de Kremlin Cup in Moskou volgende week, is de bijna 24-jarige Garcia nu zeker van kwalificatie.



"Dit betekent heel veel voor mij", laat het nummer 9 van de wereld weten. "Ik ben trots bij de beste acht speelsters van het seizoen te horen en ik kijk ernaar uit tussen dat indrukwekkend deelnemersveld te staan. Dat ik bovendien de eerste Française ben sinds Mauresmo in 2006 die zich kan plaatsen, maakt het nog specialer."



Garcia won zondag het prestigieuze China Open, een week nadat ze zich de beste toonde op het Wuhan Open, goed voor de vijfde en zesde WTA-titel uit haar carrière.



Garbine Muguruza, Karolina Pliskova, Simona Halep, Elina Svitolina, Venus Williams, Caroline Wozniacki en Jelena Ostapenko waren al zeker van kwalificatie.

Del Potro vloert Zverev in Shanghai

Juan Martin del Potro (ATP 23) heeft zich gekwalificeerd voor de kwartfinales van het Masters 1.000 toernooi in Shanghai (5.924.890 dollar). De Argentijn versloeg in de derde ronde het Duitse toptalent Alexander Zverev (ATP 4), als derde geplaatst.



Del Potro haalde het na bijna twee uur wedstrijd op het Chinese hardcourt met 3-6, 7-6 (7/5) en 6-4.



In de kwartfinales neemt de blessuregevoelige Argentijn, ex-winnaar van de US Open, het op tegen de Serviër Viktor Troicki (ATP 54) of de Amerikaan John Isner (ATP 16).



Del Potro haalde al een keer de finale in Shanghai. In 2013 moest hij in de eindstrijd buigen voor Novak Djokovic.

Sharapova plaats zich voor kwartfinales

Maria Sharapova (WTA 86) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Chinese Tianjin (hard/500.000 dollar).



De Russin zette in de tweede ronde de Poolse Magda Linette (WTA 71) opzij met 7-5 en 6-3. In haar volgende partij wacht de Zwitserse Stefanie Voegele (WTA 196) of de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 54).



De 30-jarige Sharapova kreeg van de organisatie een wildcard. Sinds deze week maakt de vijfvoudig grandslamkampioene voor het eerst sinds haar comeback na een dopingschorsing opnieuw deel uit van de top 100.

Svitolina geeft forfait in Hongkong

Elina Svitolina (WTA 4) heeft forfait gegeven voor haar wedstrijd van de tweede ronde op het WTA-toernooi van Hongkong (hard/500.000 dollar). De Oekraïense, het eerste reekshoofd, sukkelt met een blessure aan de rechterdij.



Svitolina kwetste zich naar eigen zeggen vorige week op het toernooi van Peking. Dinsdag speelde ze met een verband tijdens haar partij van de eerste ronde tegen de Kazachse Zarina Diyas (WTA 62).



"Bij harde slagen voel ik de pijn", verklaarde de 23-jarige Svitolina. "Ik ga nu onder de scanner en hopelijk levert dat iets op. Want Singapore staat voor de deur." Over minder dan twee weken beginnen in het Singaporese Kallang de WTA Finals, in principe met Svitolina.



Door het forfait van Svitolina kreeg de Amerikaanse Nicole Gibbs (WTA 114) haar ticket voor de kwartfinales in Hongkong cadeau.

