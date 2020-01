Nadal en Djokovic zetten 2020 uitstekend in - Pliskova gaat Kyrgios achterna met actie voor slachtoffers bosbranden DMM/LPB

04 januari 2020

14u34

Bron: Belga/ANP 0

Nadal en Djokovic beginnen uitstekend aan 2020

Rafael Nadal en Novak Djokovic zijn het nieuwe tennisjaar uitstekend begonnen. De nummers één en twee van de wereldranglijst leidden hun land op de ATP Cup in Australië naar winst in de eerste groepswedstrijd. Nadal zette Spanje in het duel tegen Georgië op een beslissende 2-0-voorsprong na een 6-3, 7-5-zege tegen Nikoloz Basilasjvili. Roberto Bautista Agut was in de eerste partij veel te sterk voor Aleksandre Metreveli: 6-0 6-0. In de andere groepswedstrijd won Japan met 3-0 van Uruguay.

Djokovic zorgde tegen Zuid-Afrika voor het tweede winstpunt van Servië. De nummer twee van de wereld versloeg Kevin Anderson na een spannende wedstrijd: 7-6 (7/5), 7-6 (8/6). Dusan Lajovic bleef in de eerste partij Lloyd Harris de baas met 3-6, 7-6 (7/4), 6-3. In de andere groepswedstrijd won Frankrijk met 2-1 van Chili. Benoît Paire en Gaël Monfils haalden in het enkelspel de overwinning binnen.

Ook Pliskova in de weer voor slachtoffers bosbranden

Ook Karolina Pliskova sluit zich aan bij de tennissers die de slachtoffers van de bosbranden in Australië financieel willen steunen. De Tsjechische nummer twee van de wereld gaat 200 Australische dollar (ongeveer 125 euro) per ace doneren. Pliskova is de WTA ‘Ace Queen’ van 2019. In periode van de Australische zomer sloeg ze vorig jaar 69 aces.

De Australische tennisser Nick Kyrgios lanceerde de actie, en kreeg al navolging van onder anderen zijn landgenoten Alex De Minaur, John Millman, Samantha Stosur en Ellen Perez. Kyrgios riep tennisbond Tennis Australia en de Australian Open ook al op tot het spelen van een demonstratiewedstrijd, met als doel het ophalen van zoveel mogelijk geld.

Australië wordt al maanden geteisterd door bosbranden. Er is al meer dan 5 miljoen hectare land in de vlammen opgegaan. Mogelijk zijn er ook gevolgen voor de sportwedstrijden in Australië.