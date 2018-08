Nadal dikt record nog wat aan: hij pakt in Toronto 33ste zege in Masters 1.000-toernooi Redactie

13 augustus 2018

's Werelds nummer een Rafael Nadal heeft het Masters 1.000-toernooi van Toronto (5.315.025 dollar) een vierde keer op zijn palmares gebracht. In de finale nam de 32-jarige Spanjaard in 1 uur en 41 minuten met 6-2 en 7-6 (7/4) de maat van de jonge Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-27), die zijn 20ste verjaardag zo niet met een eerste toernooizege kon vieren.

Het was pas de tweede ATP-finale voor Tsitsipas. In april van dit jaar moest hij op het gravel in Barcelona ook al het onderspit delven voor Nadal (6-2, 6-1). Deze week ontpopte Tsitsipas zich tot reuzendoder. Op weg naar de finale schakelde hij de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-8), de Serviër Novak Djokovic (ATP-10), de Duitser Alexander Zverev (ATP-3) en de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP-6) uit. Winst tegen Nadal bleek nog net iets te hoog gegrepen.

Nadal won het Canadees Open, dat afwisselend in Toronto en Montreal plaatsvindt, ook al in 2005, 2008, en 2013. Telkens hij de finale van het hardcourttoernooi speelde, won hij die ook. De Spanjaard heeft nu 80 ATP-toernooien op zijn palmares. Dit jaar zit hij aan vijf zeges. Eerder won hij op het gravel van Monte-Carlo, Barcelona, Rome en Roland Garros. In Toronto boekte hij zijn 33ste zege in een Masters 1.000, waarmee hij zijn record nog wat aandikte. Djokovic won er 30, de Zwitser Roger Federer 27. De in 2006 gestopte Amerikaan André Agassi staat vierde op de ranglijst, maar volgt met 17 Masters 1.000-toernooien op ruime afstand van "de grote drie".