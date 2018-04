Nadal blijft nummer één bij de mannen, Yanina Wickmayer staat opnieuw in WTA-top 100 DMM

23 april 2018

09u37

Bron: Belga 0 Tennis Na zijn elfde eindzege in Monte Carlo blijft Rafael Nadal de ATP-ranking aanvoeren. Ook de positie van David Goffin verandert niet, hij is nog steeds tiende. De Luikenaar werd in Monte Carlo in de kwartfinales uitgeschakeld door de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 5).

Op het gravel in Monte Carlo won Nadal voor de 31ste keer een Masters 1.000 toernooi, een record. De Spanjaard doet zo beter dan de Serviër Novak Djokovic (ATP 12), goed voor 30 titels op dat niveau. 'Rafa' kon zich in Monte Carlo geen misstap veroorloven, want Roger Federer dreigde in dat geval hem van de koppositie op de ATP-ranglijst te stoten. De Zwitser slaat net als vorig jaar het gravelseizoen over.

De Duitser Alexander Zverev, halvefinalist in Monte Carlo, doet haasje-over met de Kroaat Marin Cilic, en is nu derde. De Japanner Kei Nishikori, die in de finale kansloos verloor van Nadal, boekt veertien plaatsen winst en staat op de 22ste plaats. Ruben Bemelmans is op de 107de plaats de tweede Belg op de ATP-ranking. Steve Darcis is 139de.

Wickmayer komt weer in de top 100

Bij de vrouwen dan weer geen wijzigingen in de top twintig na een weekend waarin vele speelsters aantraden in de Fed Cup. Helemaal bovenaan het klassement blijft de Roemeense Simona Halep de plak zwaaien voor de Deense Caroline Wozniacki en de Spaanse Garbine Muguruza.

Yanina Wickmayer trad aan op het toernooi in het Chinese Zhengzhou, waar ze het tot in de halve finales schopte. Dankzij die prestatie maakt ze haar rentree in de top 100. Wickmayer stijgt negen plaatsen en is nu terug te vinden op de 98e stek.

Zo bevinden er zich vier Belgische speelsters in de top 100. Elise Mertens behoudt haar zeventiende plaats. Alison Van Uytvanck klimt van 50 naar 49. Kirsten Flipkens is nog steeds 70ste.