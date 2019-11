Nadal blijft na remontada tegen Medvedev op koers voor halve finales ATP Finals - Tsitsipas stoot door



13 november 2019

22u47

Bron: Belga 0 Tennis Rafael Nadal (ATP 1) heeft op de Masters in Londen nog eens een staaltje van zijn enorme vechtlust gedemonstreerd. De Spanjaard maakte tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP 4) een 1-5 achterstand in de derde set goed. Hij redde een matchbal en kon de wedstrijd alsnog winnen in de tiebreak.

Na 2 uur en 47 minuten stond de 6-7 (3/7), 6-3 en 7-6 (7/4) eindstand op het bord. Nadal stond in de laatste set op de rand van de nederlaag. Bij een 5-1 voorsprong kreeg Medvedev een matchpunt maar Nadal redde het en won daarna liefst vijf games op rij. In de beslissende tiebreak trok hij het laken met 7-4 naar zich toe.

De wedstrijd was een heruitgave van de finale van de voorbije US Open. Ook toen was Nadal na een thriller net te sterk voor Medvedev. Rafael Nadal hoopt het jaar voor de vijfde keer als nummer 1 af te sluiten maar kan nog worden voorbijgestoken door Novak Djokovic.

De Serviër, tweede op de ranking, begon slecht aan het toernooi met een nederlaag tegen de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5) maar won daarna van de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 8). Hij speelt donderdagavond tegen Roger Federer (ATP 3) voor een plek in de halve finales. De Zwitser verloor in de groep Björn Borg eveneens van Thiem, die al geplaatst is, en won van Berrettini.

Tsitsipas bereikt halve finales na zege tegen titelverdediger Zverev

Nog in de groep van Nadal won Stefanos Tsitsipas (ATP 6) in de O2 Arena met 6-3 en 6-2 van de Duitse titelverdediger Alexander Zverev (ATP 7). De 21-jarige Griek heeft zich daarmee geplaatst voor de halve finales op de ATP Finals in Londen (9 miljoen dollar). Eerder had hij de Rus Daniil Medvedev (ATP 4) verslagen met 7-6 (7/5) en 6-4.