Nadal blijft aan kop in ATP-ranking, maar Federer kan deze week nieuwe nummer één worden

12 februari 2018

09u18

Bron: Belga 0 Tennis Rafael Nadal heeft zijn leidersplaats in de ATP-ranking de voorbije week kunnen behouden. De Spanjaard consolideerde een voorsprong van 155 punten op naaste belager Roger Federer.

De Zwitser kan komende week op het ATP-toernooi in Rotterdam, waar hij in de eerste ronde Ruben Bemelmans ontmoet, wel de leiding overnemen. Federer moet daarvoor minstens de halve finales halen. Nadal komt deze week niet in actie.

Er viel verder in de top tien slechts één wijziging te noteren. De Duitser Alexander Zverev wipte over de Bulgaar Grigor Dimitrov naar de vierde plaats. David Goffin bleef onveranderd op stek zeven.

De andere Belgen bleven quasi status quo. Ruben Bemelmans won vijf plaatsjes en staat nu, als tweede Belg, op de 116de plaats. Steve Darcis, nog steeds out met een elleboogblessure, moest 15 plaatsen inleveren en is 121ste. Arthur De Greef van zijn kant won eveneens licht terrein en staat nu 197ste (+4).

Nauwelijks wijzigingen in WTA-ranking door Fed Cup-weekend, ook Belgen blijven status quo

Daarnaast vielen er nauwelijks wijzigingen te noteren in de WTA-ranking. Het voorbije Fed Cup-weekend was daar niet vreemd aan. De Deense Caroline Wozniacki, winnares vorige maand van de Australian Open, behield haar leidersplaats, met 349 punten voorsprong op de Roemeense Simona Halep.

In de top 20 viel geen enkele wijziging te noteren. Ook de Belgische vrouwen bleven nagenoeg status quo. Elise Mertens (20), Kirsten Flipkens (70), Alison Van Uytvanck (79) en Yanina Wickmayer (117) bleven op hun plaats staan. Ysaline Bonaventure (153, +2) en Maryna Zanevska (186, +1) boekten lichte vooruitgang.

Berdych zegt Tsjechische Davis Cup-ploeg vaarwel

Tomas Berdych (ATP 17) heeft aangekondigd zijn Davis Cup-carrière stop te zetten. De 32-jarige Berdych liet dat weten aan de Tsjechische krant Pravo. "De Davis Cup-wedstrijden waren altijd een heel leuke belevenis, maar ook erg vermoeiend. Ik moet naar mijn lichaam luisteren en mijn energie spaarzaam proberen te gebruiken", liet Berdych optekenen. De Tsjech won met zijn land de Davis Cup in 2012 en 2013. Op zijn palmares staan 50 overwinningen in de landenbeker en slechts 17 nederlagen. Vorig seizoen zakte het Tsjechische team uit de Wereldgroep van de Davis Cup, na een 3-2 nederlaag tegen Nederland in de play-offs.

ATP-Ranking op 12 februari

1. (1) Rafael Nadal (Spa) 9760 punten

2. (2) Roger Federer (Zwi) 9605

3. (3) Marin Cilic (Kro) 4960

4. (5) Alexander Zverev (Dui) 4450

5. (4) Grigor Dimitrov (Bul) 4425

6. (6) Dominic Thiem (Oos) 4060

++ 7. (7) David Goffin (Bel) 3460

8. (8) Jack Sock (VSt) 2880

9. (9) Juan Martin del Potro (Arg) 2815

10.(10) Pablo Carreno Busta (Spa) 2705

11.(11) Kevin Anderson (ZAf) 2620

12.(12) Sam Querrey (VSt) 2490

13.(15) Stan Wawrinka (Zwi) 2475

14.(13) Novak Djokovic (Ser) 2470

15.(14) Nick Kyrgios (Aus) 2395

16.(17) Lucas Pouille (Fra) 2335

17.(16) Tomas Berdych (Tsj) 2320

18.(18) John Isner (VSt) 2230

19.(19) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2050

20.(21) Albert Ramos-Vinolas 1985

...

116.(121) Ruben Bemelmans (Bel) 498

121.(104) Steve Darcis (Bel) 483

197.(201) Arthur De Greef (Bel) 273

244.(246) Julien Cagnina (Bel) 212

260.(263) Christopher Heyman (Bel) 197

273.(276) Kimmer Coppejans (Bel) 188

306.(316) Yannick Mertens (Bel) 160

318.(312) Joris De Loore (Bel) 150

385.(381) Yannick Vandenbulcke (Bel) 105

452.(454) Clement Geens (Bel) 81

489.(467) Niels Desein (Bel) 70

491.(468) Yannik Reuter (Bel) 69

561.(560) Jonas Merckx (Bel) 54

569.(568) Jeroen Vanneste (Bel) 53

573.(575) Maxime Authom (Bel) 52

615.(614) Romain Barbosa (Bel) 45

659.(703) Zizou Bergs (Bel) 35

690.(694) Maxime Pauwels (Bel) 31

763.(764) Julien Dubail (Bel) 24

816.(815) Omar Salman (Bel) 20

884.(884) Germain Gigounon (Bel) 16

1000.(1001) Jolan Cailleau (Bel) 10

1004.(1005) Michael Geerts (Bel) 10

1229.(1230) Joran Vliegen (Bel) 4

1417.(1419) Benjamin Dhoe (Bel) 3

1420.(1421) Laurens Verboven (Bel) 2

1574.(1572) Victor Poncelet (Bel) 2

1592.(1592) Seppe Cuypers (Bel) 1

1592.(1592) Daniel Grunberger (Bel) 1

1592.(1592) Alec Witmeur (Bel) 1

1672.(1671) Loic Cloes (Bel) 1

1672.(1671) Gaetan De Lovinfosse (Bel) 1

1672.(1671) Sander Gille (Bel) 1

1752.(1753) Philippe Gelade (Bel) 1

1824.(1825) Simon Beaupain (Bel) 1

Roemeense Niculescu schakelt Sharapova in eerste ronde uit in Doha

De voormalige nummer een van de wereld Maria Sharapova (WTA-41) werd maandag op het WTA-toernooi in Doha (3.713.000 dollar) al in de eerste ronde uitgeschakeld. De 30-jarige Russin moest na 2 uur en 38 minuten het hoofd buigen voor de Roemeense kwalificatiespeelster Monica Niculescu (WTA-92). Het werd 4-6, 6-4 en 6-3.

In de zestiende finales neemt Niculescu, een leeftijdgenote van Sharapova, het op tegen de winnares van het duel tussen de Slovaakse Madgalena Rybarikova (WTA-18) en de Omaanse Fatma Al Nabhani (WTA-520).

Het was pas de tweede keer dat Sharapova een nederlaag leed op het hardcourt in Qatar. Ze won het toernooi bij haar eerste twee deelnames, in 2005 en 2008. In 2013 nam ze een derde keer deel en bereikte ze de halve finales.

