Naar nieuw duel Serena-Osaka in Toronto - Nadal eenvoudig voorbij Pella

09 augustus 2019

08u38

Williams opnieuw tegen Osaka

De Amerikaanse Serena Williams (WTA 10) en de Japanse Naomi Osaka (WTA 2) hebben zich geplaatst voor de kwartfinale van het WTA-toernooi in Toronto (hard/2,83 miljoen dollar). De 37-jarige Williams, het achtste reekshoofd en in de tweede ronde te sterk voor Elise Mertens (WTA 20), rekende na anderhalf uur tennis in twee sets af met de Russische kwalificatiespeelster Ekaterina Alexandrova (WTA 48). Het werd 7-5, 6-4. Williams treft bij de laatste acht Naomi Osaka. De 21-jarige Japanse, het tweede reekshoofd, versloeg de Poolse qualifier Iga Swiatek (WTA 65) na net geen twee uur tennis met 7-6 (7/4), 6-4.

Het wordt de eerste confrontatie tussen beide speelsters sinds de veelbesproken finale van de US Open vorig jaar. Williams kreeg het destijds aan de stok met umpire Carlos Ramos. Dat leidde er zelfs toe dat de Amerikaanse een game moest afstaan aan Osaka. De 23-voudig grandslamkampioene noemde Ramos een ‘dief’ en een ‘leugenaar’. De prijsuitreiking werd overschaduwd door boegeroep van het publiek.

Halep vlot voorbij Kuznetsova

Simona Halep (WTA 4) heeft zich in het Canadese Toronto vlot geplaatst voor de kwartfinale van de Rogers Cup (2,83 miljoen dollar). De Roemeense titelverdedigster versloeg de Russische veterane Svetlana Kuznetsova (WTA 198) met 6-2, 6-1. In de kwartfinale staat vierde reekshoofd Halep tegenover de Tsjechische qualifier Marie Bouzkova (WTA 91) of de Letse Jelena Ostapenko (WTA 82). Halep, die dit jaar Wimbledon op haar naam schreef, won het Canadese hardcourttoernooi al twee keer, in 2016 en 2018. In 2015 was ze verliezend finaliste.

Nadal eenvoudig langs Pella

Titelhouder Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich eenvoudig geplaatst voor de kwartfinale van het ATP-toernooi in Montreal (hard/5.701.945 dollar). De 33-jarige Spanjaard, het eerste reekshoofd, haalde het na 1u42' in twee sets van de Argentijn Guido Pella (ATP 24): 6-3, 6-4. Voor Nadal, die de Rogers Cup al vier keer (2005, 2008, 2013 en 2018) won, is het zijn eerste toernooi sinds zijn nederlaag in de halve finale op Wimbledon tegen Roger Federer. Voor een plek bij de laatste vier neemt Nadal het op tegen de als zevende geplaatste Italiaan Fabio Fognini (ATP 11). Die rekende in zijn achtste finale in twee sets (6-2, 7-5) af met de Fransman Adrien Mannarino (ATP 69).