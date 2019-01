Na vroege uitschakeling op Australian Open scheiden wegen van

Goffin en coach Van Cleemput: "David had nood aan ander verhaal” GVS

20 januari 2019

10u31

De wegen van David Goffin en zijn coach Thierry Van Cleemput scheiden. Dat maakte de Belgische nummer 1 in het mannentennis bekend via Twitter.

Na de vroege exit op de Australian Open scheiden de wegen van David Goffin en coach Thierry Van Cleemput. Dat heeft de tennisser zelf bekendgemaakt op Twitter. “Na mijn uitschakeling op de Australian Open hebben we samen beslist om een einde te maken aan onze professionele samenwerking. We deelden buitengewone momenten op en naast de baan en daar dank ik hem uitvoerig voor. Ik wens hem het beste voor de toekomst.” Goffin (ATP 22) werd in de derde ronde van het eerste grandslamtoernooi uitgeschakeld door de Rus Daniil Medvedev (ATP 17).

Thierry Van Cleemput begeleidde Goffin sinds april 2014. Hij volgde toen Reginald Willems op. Onder de vleugels van Van Cleemput won Goffin vier ATP-toernooien, bereikte de kwartfinales op Roland Garros (in 2016) en de Australian Open (2017) en speelde de finale van de Masters (2017). Eind 2017 stond Goffin zevende op de wereldranking.

Vorig jaar kende de Luikenaar een terugval en hield een elleboogblessure hem lange tijd aan de kant. Vandaag staat Goffin 22ste op de ATP-ranking.

“David had nood aan ander verhaal”

Volgens zijn manager Karine Molinari hakte Goffin de knoop in gezamenlijk overleg met Van Cleemput door na het verlies tegen Medvedev. “Het is een einde in schoonheid en met respect. Ik denk dat ze beseften dat er verandering nodig was om in een positieve dynamiek te blijven. Het is een klassiek verhaal in sport op topniveau.”

Molinari onderstreept dat er geen conflict aan de basis ligt van de breuk. “Ze trokken samen met veel zin en motivatie naar Doha en daarna de Australian Open. Daar ging het goed en soms wat minder. Maar er was geen drama, geen clash. Ik denk dat David nood had aan een ander verhaal. Samen hebben ze heel mooie dingen verwezenlijkt. Maar als het iets minder gaat, moet je op zoek naar oplossingen, creatief zijn, jezelf in vraag stellen. En dat hebben ze allebei gedaan.”

De Française laat verstaan dat ze het stopzetten van de samenwerking had zien aankomen. “Ik ben niet verrast, ook al is het qua timing niet praktisch aangezien het jaar net is begonnen. Het is eigen aan het topniveau dat er knopen worden doorgehakt op lastige momenten. 2018 was een moeilijk jaar met nederlagen en blessures. Dat laat zijn sporen na. We waren ver verwijderd van de mooie dynamiek van 2017. Er zijn zeker ook goeie dingen gerealiseerd maar de matchen die David verloor toen hij geen blessure had, waren niet noodzakelijk fantastisch.”

Wie de nieuwe coach wordt van Goffin, is nog afwachten. “Zijn fysieke begeleider zal hem heel waarschijnlijk bijstaan in Montpellier, zijn volgende toernooi, maar ik kan niets bevestigen”, legt Molinari uit. “Hij blijft aan boord en zal de overgangsperiode overbruggen. We zullen zien welke opties er mogelijk zijn. We hebben een ambitieus project op stapel staan dus moet het iemand zijn die zich daarin kan vinden. Er is nog niet gesproken, daarvoor is het nog te vroeg. We nemen de tijd om alles te bestuderen en een weloverwogen, intelligente keuze te maken.”