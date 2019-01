Na vroege uitschakeling op Australian Open scheiden wegen van

David Goffin en coach Van Cleemput GVS

20 januari 2019

10u31

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 0 Tennis De wegen van David Goffin en zijn coach Thierry Van Cleemput scheiden. Dat maakte de Belgische nummer 1 in het mannentennis bekend via Twitter.

Na de vroege exit op de Australian Open scheiden de wegen van David Goffin en coach Thierry Van Cleemput. Dat heeft de tennisser zelf bekendgemaakt op Twitter. “Na mijn uitschakeling op de Australian Open hebben we samen beslist om een einde te maken aan onze professionele samenwerking. We deelden buitengewone momenten op en naast de baan en daar dank ik hem uitvoerig voor. Ik wens hem het beste voor de toekomst.” Goffin (ATP 22) werd in de derde ronde van het eerste grandslamtoernooi uitgeschakeld door de Rus Daniil Medvedev (ATP 17).

Thierry Van Cleemput begeleidde Goffin sinds april 2014. Hij volgde toen Reginald Willems op. Onder de vleugels van Van Cleemput won Goffin vier ATP-toernooien, bereikte de kwartfinales op Roland Garros (in 2016) en de Australian Open (2017) en speelde de finale van de Masters (2017). Eind 2017 stond Goffin zevende op de wereldranking.

Vorig jaar kende de Luikenaar een terugval en hield een elleboogblessure hem lange tijd aan de kant. Vandaag staat Goffin 22ste op de ATP-ranking.