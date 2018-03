Na Van Uytvanck wint ook Kirsten Flipkens in Miami - Novak Djokovic kan weer pijnvrij tennissen Redactie

21 maart 2018

11u45

Bron: Belga 0

Novak Djokovic kan weer pijnvrij tennissen

Voor het eerst sinds lange tijd heeft Novak Djokovic geen last meer van de rechterelleboog. De voormalige nummer 1 van de wereld verscheen dan ook met een brede glimlach voor de journalisten in Miami, waar hij deelneemt aan het Masters 1.000 toernooi. "De voorbije dagen waren de eerste in heel, heel lange tijd dat ik mij volledig heb kunnen concentreren op het spel", vertelde de Serviër. "Ik hoefde niet bezig te zijn met de vraag of ik pijn zou hebben of niet."

Djokovic zag een groot deel van 2017 in het water vallen door zijn elleboogblessure. Begin vorige maand besloot hij zich te laten opereren. Op de wereldranglijst is "Djoko" weggezakt naar de twaalfde plaats.

Het toernooi van Key Biscayne staat al zes keer op zijn erelijst, een record dat hij deelt met zijn coach Andre Agassi. Dit jaar heeft hij geen specifiek doel in Florida. "Het spreekt voor zich dat ik het toernooi dit jaar anders benader dan voorgaande jaren. Ik weet wat ik heb doorgemaakt met mijn elleboog en welke weg ik heb afgelegd. Ik heb geen specifieke verwachtingen. Ik heb mijn beste niveau nog niet beet, maar ik werk eraan. Momenteel sta ik pijnvrij op de baan en dat is het belangrijkste."

Djokovic is het negende reekshoofd in Miami. Hij opent zijn toernooi in de tweede ronde met een partij tegen de Duitser Mischa Zverev (ATP 55) of de Fransman Benoît Paire (ATP 47).

Na Van Uytvanck ook Flipkens naar tweede ronde Miami

Kirsten Flipkens (WTA 71) heeft deze nacht gewonnen van de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 39) in de eerste ronde van het WTA-tennistoernooi van Miami (hard/8.648.508 dollar). De 32-jarige Kempense won in Key Biscane in twee sets: 6-2 en 6-3 in 1 uur en 18 minuten. Flipkens neemt het in de zestiende finales op tegen Johanna Konta (WTA 14). In de onderlinge duels staat het 3-1 in het voordeel van de 26-jarige Britse.

Alison Van Uytvanck (WTA-51) plaatste zich dinsdag al voor de tweede ronde in Miami na felbevochten winst tegen de Oekraïense Kateryna Bondarenko (WTA-73) in 2 uur en 23 minuten met 6-7 (3/7), 7-5 en 6-1 te verslaan. In de tweede ronde op het hardcourt in Florida neemt Van Uytvanck het op tegen de Poolse Agnieszka Radwanska (WTA-32). Die was als dertigste reekshoofd vrij in de eerste ronde.

Davis Cup-lid Cagnina geopereerd aan pols

Julien Cagnina heeft een operatie ondergaan aan de rechterpols. Op Facebook laat hij weten dat de ingreep goed is verlopen. De 23-jarige Cagnina sukkelde naar eigen zeggen al maanden met het gewricht. "Nu is het tijd voor een rust- en recuperatieperiode. Als alles goed gaat, hoop ik in de zomer weer op het veld te staan", schrijft de Luikenaar.

Cagnina is de nummer 240 van de wereld en de vierde Belg op de ATP-ranking na David Goffin (ATP 9), Ruben Bemelmans (ATP 116) en Steve Darcis (ATP 139). Vorige maand werd hij door kapitein Johan Van Herck geselecteerd voor de Davis Cup-ontmoeting in Luik tegen Hongarije. Hij verloor het laatste (overbodige) enkelspel tegen Zsombor Piros in twee sets. België won de ontmoeting met 3-2 en plaatste zich zo voor de kwartfinales van de Wereldgroep. Van 6 tot 8 april wacht een ontmoeting in Nashville met de Verenigde Staten. Naast Cagnina ontbreken dan zeker ook Goffin (die al eerder afzegde) en de geblesseerde Darcis.