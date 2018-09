Na Mertens en Flipkens sneuvelt ook Van Uytvanck in eerste ronde Wuhan XC

24 september 2018

09u07

Bron: Belga 0 Tennis Alison Van Uytvanck (WTA 52) is uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Chinese Wuhan (hard/2.746.000 dollar). Ze verloor in twee sets van de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 14). Na 1 uur en 7 minuten stond de 6-4, 6-0 eindstand op het scorebord.

Muguruza nam zo revanche voor haar nederlaag tegen Van Uytvanck eerder dit jaar op Wimbledon. "Ali" won toen in de tweede ronde van de Spaanse, die op het Londense gras haar titel verdedigde.

Door de vroege exit van Alison Van Uytvanck staan er geen Belgen meer op de enkeltabel van het Wuhan Open. Afgelopen weekend verloren immers ook Elise Mertens en Kirsten Flipkens hun wedstrijd van de eerste ronde.

Mertens en Flipkens treden wel nog aan in het dubbeltoernooi. Mertens speelt aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs, Flipkens vormt een koppel met de Nederlandse Kiki Bertens.

Qualifier Ruben Bemelmans treft Mischa Zverev in Chengdu

Ruben Bemelmans (ATP 114) neemt het in de eerste ronde van het ATP-toernooi in het Chinese Chengdu (hard/1.070.040 dollar) op tegen de Duitser Mischa Zverev (ATP 69). Bemelmans plaatste zich gisteren via de kwalificaties voor de hoofdtabel. De 30-jarige Limburger won zijn drie vorige confrontaties tegen de één jaar oudere Zverev. Bij kwalificatie staat Bemelmans in de achtste finales tegenover de Italiaan Fabio Fognini (ATP 13). Die is als topreekshoofd vrij in de eerste ronde.