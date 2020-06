Na Dimitrov meldt nu ook Coric dat hij besmet is met coronavirus: “Het spijt me mocht ik iemand besmet hebben” Redactie

22 juni 2020

10u14 4 Tennis Na Grigor Dimitrov, nummer 19 op de wereldranglijst, heeft nu ook Borna Coric, nummer 33 op de ATP-lijst, het coronavirus opgelopen. De twee speelden vorige week nog tegen elkaar op de Adria Tour, een toernooi georganiseerd door Novak Djokovic. Eerder deze week werd de Bulgaar met zijn collega’s ook nog vrolijk in het Servische nachtleven gespot.

“Ik wil mijn vrienden en fans langs deze weg laten weten dat ik positief testte op COVID-19", postte Dimitrov. “Iedereen die de jongste dagen met me in contact geweest is, kan zich best laten testen en de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. Het spijt me mocht ik iemand besmet hebben. Ik ben nu terug thuis (in Monaco) en herstel daar. Blijf gezond en hou het veilig.”

Gisteren was de 28-jarige Dimitrov nog aan de slag in de Adria Tour, het toernooi van ‘s werelds nummer een Novak Djokovic. Naast Dimitrov en Djokovic, waren ook de Kroaten Marin Cilic, Nino Serdarusic en Borna Coric (die Dimitrov met tweemaal 4-1 versloeg), de Serviërs Pedja Krstin en Danilo Petrovic, de Duitser Alexander Zverev en de Rus Andrey Rublev van de partij in het Kroatische Zadar. Nadat het nieuws over de positieve test van Dimitrov bekend werd, werd de finale van het toernooi afgelast. Djokovic zou het daarin eerder vandaag opnemen tegen Rublev.

Vorige week nam Dimitrov in de Servische hoofdstad Belgrado ook al deel aan de eerste etappe van de Adria Tour. Van maatregelen tegen het coronavirus was daar weinig te merken. Er werd met publiek gespeeld, weinig toeschouwers droegen een mondmasker en van social distancing was geen sprake, ook niet tussen de spelers onderling. Bovendien werd Dimitrov deze week ook in het nachtleven van Belgrado gespot met collega-tennissers Djokovic, Thiem en Zverev (zie filmpje onderaan).

Een dag na het nieuws rond Grigor Dimitrov heeft nu ook Borna Coric een positieve coronatest afgelegd. Dat bevestigt de 23-jarige Kroaat in een tweet. “Dag iedereen, ik wil jullie meedelen dat ik positief heb getest op covid-19", schrijft Coric, nummer 33 op de ATP-ranking. “Ik wil verzekeren dat iedereen met wie ik de voorbije dagen contact heb gehad, zich laat testen! Het spijt me voor de last die ik mogelijk heb bezorgd! Ik voel me goed en heb geen symptomen. Hou het alsjeblief veilig en gezond! Veel liefde voor jullie allemaal”, besluit hij.

Naast Coric en Dimitrov hebben volgens lokale media nog twee andere mensen positief getest, de fitnesstrainer van Djokovic (Marko Paniki) en de coach van Dimitrov (Kristijan Groh). Andere deelnemers aan het toernooi zoals Alexander Zverev en Marin Cilic zouden een negatieve controle hebben afgelegd. Djokovic weigerde naar verluidt een test omdat hij geen symptomen vertoonde en zou inmiddels naar zijn thuisland Servië zijn teruggekeerd.

