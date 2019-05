Na de toppers in het tennis beledigt Nick Kyrgios nu een hele grandslam: “Roland Garros 'sucks’” ODBS

21 mei 2019

15u25 2 Tennis Vorige week veegde Nick Kyrgios (24) verbaal de vloer aan met legendes als Djokovic en Nadal, nu moet een van de vier grandslams eraan geloven. Vrij vertaald, zegt het Australische woelwater over Roland Garros: “Het trekt daar echt op geen ballen.” Dat belooft, wanneer Kyrgios straks zijn opwachting maakt in Parijs. Roland Garros start zondag.

"Roland-Garros, c'est de la m... comparé à Wimbledon" 🤬



Kyrgios en roue libre sur Instagram.#HomeOfTennis pic.twitter.com/R4SXl0uH6y Eurosport.fr(@ Eurosport_FR) link

Nick Kyrgios, gisteren in een video op zijn Instagrampagina, terwijl hij op de All England Club vertoefde, daar waar Wimbledon gespeeld wordt: “The fact that I’m here right now and then I have to go to Paris in a couple of days is like... the French Open just sucks compared to this place”. Vertaald: “Het feit dat ik nu hier ben (op Wimbledon, nvdr) en binnen enkele dagen naar Parijs moet om daar te spelen... in vergelijking met dit trekt Roland Garros echt op geen ballen.” Die eerste ronde van Kyrgios versus het weinig vergevingsgezinde Franse publiek wordt nu al een match om naar uit te kijken.

Wimbledon daarentegen, dat is wel spek naar Kyrgios’ bek. “Dit is voor mij het beste toernooi van de wereld”, aldus de Aussie over die grandslam. “Kijk naar die prachtig groene ondergrond. Gravel, dat zouden ze moeten afschaffen. Wie houdt daar nu van? Zo slecht.” Ene Rafael Nadal denkt daar ongetwijfeld anders over. Maar, zoals Kyrgios vorige week in de podcast van journalist Ben Rothenberg al zei: hij en Rafa zijn elkaars tegenpolen. En Rafa is een zuurpruim. En Djokovic, die moet stoppen met zo ‘belachelijk’ te vieren en steeds proberen Federer na te doen in een poging geliefd te zijn. Fernando Verdasco, die maakte hij helemaal met de grond gelijk. Een hemelsbreed verschil met Andy Murray, die hij wel apprecieert en waarmee hij regelmatig traint. De Schot staat trouwens dichbij een rentree en kondigde aan op Wimbledon waarschijnlijk deel te nemen aan het dubbel. (zie hieronder).

Kyrgios vertoeft in Londen nadat hij het vorige week in Rome weer al te bont maakte. In zijn tweede ronde tegen de Noor Casper Ruud kreeg hij het aan de stok met een lijnrechter, waarop hij bedacht werd met een strafpunt voor schelden. Eerst sloeg hij zijn racket kapot, daarna gooide hij zowaar een stoeltje de court op, om het vervolgens af te bollen. Waarop Kyrgios werd uitgesloten. Het ATP-nummer 36 kreeg een boete van 20.000 euro opgelegd en moest ook zijn eerdere toernooipremies inleveren, maar lijkt een schorsing te ontlopen. Al mocht hij voor Ruud best een half jaartje langs de zijlijn toekijken. Voor Australiër Todd Woodbridge, gewezen speler en nu commentator/analist, heeft Rothenberg de naïeve Kyrgios in de val gelokt en heeft zijn landgenoot vooral nood aan goeie en striktere begeleiding. “Hij staat er niet bij stil dat hij straks nog tegen Nadal of Djokovic moet spelen. En dat die twee heel wat vrienden hebben onder de spelers”, aldus Woodbridge.

Murray: “Zeker terug in het dubbel”

Andy Murray, die verschillende heupoperaties achter de rug heeft, is dan weer vol vertrouwen dat hij opnieuw op het tenniscourt zal verschijnen. De voormalige nummer één van de wereld hoopt in juli in het dubbelspel aan te treden op Wimbledon. Aan het enkelspel zal de 32-jarige Murray zeker niet deelnemen op de All England Club, verklaart hij vandaag in The Times. “Het dubbelspel is wel mogelijk.”

De tweevoudige Wimbledon-winnaar kondigde in januari aan dat hij na Wimbledon vermoedelijk zou stoppen met tennissen wegens de steeds terugkerende pijn in zijn heup. Maar nadien onderging de Schot een succesvolle operatie. In maart verklaarde hij graag voort te spelen, maar hij wist niet of dat mogelijk was.

“Wat ik voordien heb gezegd, is dat er een grote kans is dat ik stop na Wimbledon, als ik me niet goed voel”, stelt Murray nu. “Maar als het gevoel wel goed is, lijkt het me logisch mijn tijd te nemen om opnieuw fit te worden, vooraleer ik opnieuw in het enkel probeer aan te treden. Ik voel me nu echt beter. Als dat zo blijft, ga ik natuurlijk proberen opnieuw enkelwedstrijden te tennissen. Voor het dubbelspel ben ik bijna zeker dat ik een comeback kan maken. Kijk maar naar wat Bob Bryan (die eveneens een heupoperatie onderging, nvdr.) heeft gerealiseerd. Hij is teruggekeerd naar de vierde of derde stek op de wereldranglijst in het dubbel, terwijl hij negen jaar ouder is. Waarom zou ik niet proberen hetzelfde, of misschien zelfs meer, te doen?”