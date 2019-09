Na boete van 100.000 euro krijgt driftkikker Kyrgios nu ook voorwaardelijke schorsing van zestien weken

ODBS

26 september 2019

13u53

Bron: Belga 0 Tennis De ATP heeft de Australiër Nick Kyrgios (ATP 27) een voorwaardelijke schorsing opgelegd na zijn woedeaanval tijdens zijn wedstrijd van de tweede ronde op het Masters 1.000-toernooi van Cincinnati, medio augustus.

Bekijk hier hoe Kyrgios in Cincinnati over de rooie gaat:

De tennisbond legde Kyrgios een ban van zestien weken op, en hij moet een bijkomende boete van 25.000 dollar (bijna 23.000 euro) betalen. De maatregelen worden van kracht, als de 24-jarige Australiër zich in de komende zes maanden opnieuw misdraagt. De ATP laat weten dat uit onderzoek bleek dat Kyrgios de algemeen geldende codes van hoe een speler zich dient te gedragen had overtreden.

Kyrgios ging in Cincinnati in zijn duel tegen de Rus Karen Khachanov andermaal door het lint. Hij stond halverwege de tweede set recht van zijn stoel en zei hij dat hij aan een plaspauze toe was. De Ierse umpire Fergus Murphy stond die niet toe. Toch vertrok de Australiër, met twee rackets in de hand. Op tv-beelden is te zien dat hij in een gang beide rackets stuk slaat, om vervolgens terug te keren naar het court.

“Je bent een lul”

Khachanov won de wedstrijd uiteindelijk, waarna Kyrgios weigerde de umpire, die hij geregeld verbaal bestookte, de hand te schudden. “Je bent een lul”, riep de Australiër hem toe, waarop hij zijn schoenen in het publiek gooide en zijn stukgeslagen rackets aan enkele jonge toeschouwers gaf. De Australiër kreeg daar al een boete van 113.000 dollar (ruim 100.000 euro) voor.