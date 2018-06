Murray wint voor het eerst in een jaar tijd - Van Uytvanck naar tweede ronde in Eastbourne DMM

25 juni 2018

22u08

Bron: Belga 0 Tennis Andy Murray (ATP 156) heeft voor het eerst in bijna een jaar tijd weer een officiële tenniszege geboekt. De Schot won in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Eastbourne van Stan Wawrinka in twee sets (6-1 en 6-3). Zijn vorige overwinning dateerde van Wimbledon vorig jaar.

Het was een duel tussen twee grandslamkampioenen die op de weg terug zijn na lang blessureleed. Murray maakte vorige week na een slepende heupblessure zijn rentree op de tennisbaan van Queen's. Hij verloor daar in de eerste ronde van de Australiër Nick Kyrgios. Wawrinka probeert na een knieblessure zijn oude niveau terug te vinden, maar kwam dit jaar nog niet tot aansprekende resultaten.

Ook tegen Murray maakte drievoudig grandslamwinnaar Wawrinka weinig indruk, terwijl de Britse grasspecialist bijna ouderwets goed speelde. Hij domineerde in de eerste set en liet de Zwitser in de tweede set de fouten maken. In de tweede ronde neemt Murray het op tegen zijn landgenoot Kyle Edmund (ATP 18), het tweede reekshoofd.

Van Uytvanck naar tweede ronde

Alison Van Uytvanck (WTA 46) heeft zich moeizaam geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in Eastbourne. De Grimbergse klopte in haar eerste duel de Australische Samantha Stosur (WTA 86), die een uitnodiging kreeg van de organisatie, na twee uur en 42 minuten tennis in drie sets (5-7, 7-6 (7/3) en 6-3).

Van Uytvanck liet in de eerste set een 5-1 voorsprong uit de handen glippen en verloor die set nog met 7-5. In de twee volgende sets zette - weliswaar met moeite - orde op zaken (7-6 (7/3) en 6-3). Van Uytvanck neemt het in de tweede ronde in Eastbourne op tegen de Russische Daria Kasatkina (WTA 14), het zevende reekshoofd, die als coach Philippe Dehaes heeft.

Elise Mertens (WTA 15) was vrij in de eerste ronde. Zij treft in de tweede ronde de Russische Svetlana Kuznetsova (WTA 57). Mertens dubbelt in Eastbourne ook opnieuw aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs. In de eerste ronde treft de tandem van de Lage Landen al meteen het eerste reekshoofd, de Tsjechische vrouwen Sestina Hlavackova en Barbora Strycova. Mertens en Schuurs verloren zondag nog de dubbelfinale in Birmingham.