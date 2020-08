Murray wint eerste tenniswedstrijd in tien maanden in Cincinnati, Venus Williams meteen uitgeschakeld Redactie

23 augustus 2020

10u51 0 Tennis Op het tennistoernooi van Cincinnati, dat voor de gelegenheid in New York plaatsvindt, bereiden zowel de vrouwen als de mannen zich voor op de herstart van het tennisseizoen. Op 31 augustus gaat in Flushing Meadows de US Open van start. Kim Clijsters stond eerst ook op de tabel in Cincinnati, maar moest verstek geven door last aan de buikspieren.

Andy Murray (ATP 129) heeft zaterdagavond zijn eerste officiële enkelwedstrijd sinds november 2019 gewonnen. De Schot versloeg in de eerste ronde de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 81) na 2,5 uur tennis in drie sets (7-6 (8/6), 3-6 en 6-1). Murray neemt het in de tweede ronde op tegen de Duitser Alexander Zverev (ATP 7), die vrij was in de eerste ronde.

Venus Williams eruit

Venus Williams (WTA 65) heeft zaterdag haar eerste duel op het WTA-toernooi van Cincinnati meteen verloren. De veertigjarige Amerikaanse moest in een partij van twee uur en 36 minuten tennis in drie sets (5-7, 6-2 en 7-5) de duimen leggen voor de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA 25), die exact half zo oud is als haar.

Yastremska treft in de volgende ronde de Amerikaanse Bernardo Pera (WTA 61).

